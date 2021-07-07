Диспетчер розповів, що екіпаж Ан-26 взагалі не реагував на зауваження. Водночас команді надходили поради, як зайти на посадку при сприятливих погодних умовах.

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Пілот обрав інший курс: летіти до моря, крізь туман та хмари. Диспетчери 3 рази рекомендували екіпажу змінити курс. Однак капітан ухвалив рішення діяти на власний розсуд.

Працівники вежі розповіли, що наприкінці польоту пілот навіть не дивився на прилади. Через певні причини екіпаж просто орієнтувався на місцевості і поглядом шукав річку Палану. Як наслідок, літак налетів на прибережну скелю.

За даними ЗМІ, схожа трагедія сталася у 2018 році з літаком Ан-28. Тоді загинули 10 людей.

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