Відшукали фрагменти 19 тіл

На борту літака перебували 28 людей – усі вони загинули. Рятувальникам вже вдалося знайти фрагменти 19 тіл жертв.

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Пошукові роботи на місці авіакатастрофи пасажирського літака Ан-26 на Камчатці – тривають.

Катастрофа Ан-26 на Камчатці

Пасажирський літак Ан-26 летів з Петропавловська-Камчатського до селища Палана.

Зв'язок з повітряним судном зник за 9 хвилин до приземлення.

Воно врізалося у прибережну скелю та впало в Охотське море.

Слідство розглядає 3 версії аварії: погодні умови, несправність літака, помилка екіпажу.

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