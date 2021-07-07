Судьи присудили директору "Кузни на Рыбальском" содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 443 миллионов гривен. В СМИ заявили, что меру пресечения избрали для Валерия Шандры.
Важно Дело о поставках в ВСУ некачественной техники: одному из подозреваемых избрали меру пресечения
В чем его обвиняют
По версии следствия, директор "Кузни на Рыбальском" находился в сговоре с другими должностными лицами и способствовал поставке военной техники низкого качества в наши подразделения.
Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в ВСУ. В итоге такая схема нанесла государству ущерб на сумму более 475 миллионов гривен.
Ранее следователи ГБР 2 июля сообщили о подозрении главе правления ЧАО "Кузница на Рыбальском" Валерию Шандре и трем бывшим чиновникам Минобороны:
- заместителю министра обороны Украины в 2015 – 2019 годах Игорю Павловскому;
- директору Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники в 2015 – 2017 годах;
- директору Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники в 2018 – 2019 годах.