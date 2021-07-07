Судді присудили директору "Кузні на Рибальському" тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі понад 443 мільйони гривень. У ЗМІ заявили, що запобіжний захід обрали для Валерія Шандри.

Важливо Справа про постачання до ЗСУ неякісної техніки: одному з підозрюваних обрали запобіжний захід

У чому його звинувачують

За версією слідства, директор "Кузні на Рибальському" перебував у змові з іншими посадовцями та сприяв постачанню військової техніки низької якості до наших підрозділів.

Мовиться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у ЗСУ. У підсумку така схема завдала державі збитків на суму понад 475 мільйонів гривень.

Раніше слідчі ДБР 2 липня повідомили про підозру голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" Валерію Шандрі та трьом колишнім посадовцям Міноборони: