Їх усіх підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів впродовж 2016 – 2018 років неякісної військової техніки.
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Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у ЗСУ.
- У підсумку така схема завдала державі збитків на суму понад 475 мільйонів гривень.
Запобіжний захід посадовцям
Упродовж дня суд розглянув клопотання слідчих та задовольнив його у повному обсязі.
- Одному з колишніх Директорів Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Андрію Араптанову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі близько 475 мільйонів гривень.
Окрім цього, щодо решти підозрюваних у справі судові засідання перенесені на інші дати.
ДБР повідомило про підозру
Слідчі ДБР 2 липня повідомили про підозру голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" та трьом колишнім посадовцям Міноборони:
- заступнику міністра оборони України у 2015 – 2019 роках;
- директору Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки у 2015 – 2017 роках;
- директору Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки у 2018 – 2019 роках.