Дії чиновників під час під час виконання контрактів на виготовлення озброєння та військової техніки, укладених в рамках державного оборонного замовлення, заподіяли збитків Україні на загальну суму понад 476 мільйонів гривень.

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У 2016 році до державного оборонного замовлення включили потребу ВМС ЗСУ в будівництві двох десантно-штурмових катерів проекту "Кентавр" для доставки підрозділів морської піхоти.

Цей проєкт був розроблений спеціалізованим дослідно-проектним центром кораблебудування.

Фігурує ексзаступник міністра оборони

За даними слідства, у 2016 – 2018 роках колишній заступник міністра оборони України разом з директорами Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, перевищуючи службові повноваження, забезпечили безперешкодне швидке, з упущенням необхідних процедур, укладення державного контракту з ПАТ "Завод Ленінська Кузня", а у подальшому ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському".

Вони усвідомлювали неспроможність заводу виконати умови контракту та побудувати у встановлені терміни до кінця 2017 року – десантно-штурмові катери проєкту "Кентавр" через відсутність проєкту виготовлення та створення такої продукції, яка не відповідатиме технічним вимогам. У результаті чого вказані катери неможливо буде використовувати за призначенням,

– зазначити в Офісі генпрокурора.



Експосадвцям Міноборони оголосили підозру в підриві обороноздатності державі / Фото Офісу генпрокурора

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