Жовенеля Моиза убили в результате нападения неизвестных на его резиденцию. Группа злоумышленников, некоторые из них говорили на испанском, нанесли политику смертельное ранение огнестрельным оружием. Также в результате нападения пострадала супруга Моиза – Мартин Мари Этьен Джозеф. Она была тяжела ранена и пережила мужа лишь на 7 часов.

Читайте также Нападавшие убили президента Гаити Жовенеля Моиза

Биография Жовенеля Моиза

Будущий политик родился 26 июня 1968 года в коммуне Тру-дю-Нор на северо-востоке Гаити. Его отец, Этьен Моиз, был фермером и торговцем, а мать Люсия Бруно – швея.

В 1974 году семьи переехала в столицу карибской республики – город Порт-о-Пренс. Там Моиз получил среднее образование в престижном колледже. Там Моиз знакомится с будущей женой Мартин Мари Этьен Джозеф, которая была его одноклассницей. В 1996 году 18-летний юноша женится и молодая семьи едет из столицы Гаити в Порт-де-Пе. Там Моиз решает заняться выращиванием бананов, он нашел инвесторов и основывает свою первую компанию.

Благодаря настойчивости и инновационному подходу бизнес пошел в гору. Вскоре банановая плантация Моиза разрослась до 10 гектаров. Молодой бизнесмен делал акцент на экологии и природной пользе – его органические бананы стали пользоваться спросом и принесли Жовенелю неплохие доходы.



Жовенель Моиз вместе с женой / фото – фейсбук политика

Человек-банан

Заработанные на бананах деньги Жовенель Моиз инвестировал в другие проекты. В частности, он стал инвестором компании Culligan, которая строила фабрику по опреснению воды (на островном Гаити проблема питьевой воды является одной из главных). После этого он занялся освоением для сельского хозяйства земель, которые ранее не были для этого пригодны. Успешная реализация проекта позволила "вернуть" 1000 гектаров земель и создать плантацию органических бананов.

Благодаря проекту Моиза 3000 гаитян получили работу непосредственно на его предприятиях, а еще более 10 000 человек – в связанной сфере. Для страны, которая фактически была разрушена в результате масштабного землетрясения 2010 года, это стало большим шагом вперед.

Гаити сейчас является одной из самых бедных стран мира с уровнем безработицы в 40%

Моиз занимался многими проэктам (в частности, экоэнергетикой и экотуризмом), но долгое время его имя связывалось именно с бананами, он даже получил соответствующее прозвище – "человек-банан" (Nèg Bannann – на креольском).

Человек-политик

Свою популярность бизнесмен решил конвертировать в голоса в политике. В 2015 году президент страны бывший музыкант Мишель Мартейи объявил Моиза своим преемником и кандидатом от правящей партии "Тет Кале". Мартейи, который пришел к власти благодаря лозунгам о социальной справедливости, сам был обвинен в коррупции и вынужден был уйти из политики. Моиз должен был стать его честной и улучшенной копией.



Жовенель Моиз / фото – фейсбук политика

Моиз, как и его предшественник, ориентировался на США. Свою предвыборную кампанию политик построил на обещаниях перестройки Гаити по примеру его банановой империи, внедрении "зеленых технологий" и всего со словом "эко". Моиз победил – в 1 туре, но был обвинен в фальсификациях, экзитполы давали ему в районе 6%, в то время как официальный результат – более 30%.

Из-за этого в Гаити подняли массовые народные протесты и возник политический кризис. Его удалось преодолеть за год, когда после серии отмен, осенью 2016 года на Гаити наконец состоялись новые выборы. На них победил Жовенель Моиз с результатом 55,67%. 7 февраля 2017 года Моиз принес присягу и стал президентом Гаити.

Правление Моиза трудно назвать удачным – Гаити так и осталось бедной страной с нестабильной политической системой. Амбициозным планам президента помешали коррупция, пандемия коронавируса и мировой экономический кризис. Сам Моиз был неоднократно обвинен в коррупции – в частности, хищении денег от программы Petrocaribe – льготных поставок венесуэльской нефти для стран Карибского бассейна.

Через перманентный кризис, который еще усилила инфляция, гаитяне во вторую годовщину вступления Моиза в статус президента вновь вышли на улицы на массовые протесты, в ходе которых в 2018 году погибли 6 человек. Протесты были как против политика Моиза так и вообще против США – протестанты даже выкрикивали имя Путина и жгли флаг Соединенных Штатов.

Протестанты призвали Моиза отречься от власти, но тот отказался и пообещал исправить положение.

Долгое время среди местной оппозиции шли споры из-за срока полномочий президента. Часть политиков считали, что 5-летний срок стоит отсчитывать от даты первых выборов – 2015 года, другие – с даты присяги. Дискуссию прервали в ночь на 7 июля доселе неизвестные преступники, которые убили президента Моиза в собственной резиденции.

Моизу было 53 года, вместе с женой он воспитывал 3 детей.