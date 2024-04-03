Путин провоцирует новые теракты: для чего Россия пригласила Талибан на форум

После теракта в России в "Крокус Сити Холл" Владимир Путин лично провоцирует новые теракты. Одной из таких провокаций является приглашение Талибана на конференцию в Казань.

Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что "лучшего шага", как спровоцировать ИГИЛ с помощью Талибана быть не может. Россиянам стоит обращать внимание на то, что сейчас происходит у них в стране.

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Провокация новых терактов

Россия пригласила террористов Талибана на конференцию в Казань, тем самым провоцируя ИГИЛ. По мнению Мусиенко, таким образом Путин угрожает прежде всего гражданам России.

Талибан – радикальное исламистское движение, зародившееся в Афганистане. В 2015 году Талибан официально объявил войну боевикам ИГИЛ из-за того, что те анонсировали создание своей официальной сети на территории Афганистана, таким образом поставив под сомнение легитимность Талибана.

По словам Мусиенко, все действия российских властей после теракта в "Крокус Сити Холл" свидетельствуют о том, что Россия только подливает масло в огонь, разжигает межнациональную, межрелигиозную вражду в самой стране.

"Это и заявления патриарха Кирилла о российской духовности, это и об ограничении миграции, притеснения выходцев Центральной Азии, приглашение Талибана. Им бы остерегаться того, что у них может произойти внутри, потому что ситуация опасна и неопределенная", – отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

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