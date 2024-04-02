Владимир Путин поручил изменить в России подходы к миграционной политике. Об этом пишут пропагандистские СМИ Кремля.
К теме Мигранты из Таджикистана в России боятся, что их будут отправлять на войну против Украины, – NYT
Что сказал Путин
После облав на мигрантов российский диктатор отметился циничным заявлением и заговорил об исламофобии.
Нельзя допустить, чтобы недавние трагические события в "Крокусе" спровоцировали рост ксенофобии и исламофобии,
– сказал Путин.
При этом президент России выдвинул мигрантам условия пребывания на территории страны-агрессора. По его словам, Россию имеют возможность посещать и жить там только те, "кто уважает ее традиции, язык и культуру".
Что этому предшествовало
В "Крокусе" в Подмосковье 22 марта произошел теракт, в котором российские власти обвинили нескольких граждан Таджикистана. После этого на территории страны-агрессора начались облавы на мигрантов.
Как писали западные СМИ, в пабликах российских военкоров ксенофобия начала распространяться особенно сильно. Ведь эти кремлевские пропагандисты в своем большинстве являются ультраправыми сторонниками российского вторжения в Украину.
Мигранты из Таджикистана в Москве боятся массовой отправки на войну против Украины и просто депортации из России. Поэтому эти люди стараются вообще не выходить из дома.
По данным местных оппозиционных ресурсов, в населенном пункте Электросталь российские силовики не так давно провели рейд на складе Wildberries. Они проверяли военные билеты и другие документы у мигрантов. По словам очевидцев, некоторых мигрантов били дубинками и бросали в автозак.
Что говорят эксперты
- Политолог Руслан Айсин в разговоре с 24 Каналом дал понять, что трудовые мигранты в России оказались в зоне риска. По мнению эксперта, часть этих людей Москва отправит на развязанную ею же войну против Украины.
- Он объяснил, что среди мигрантов немало наивных людей. Их часто обманывали вербовщики, которыми на самом деле были сотрудники спецслужб. Айсин указал на много случаев, когда родственникам таких мигрантов даже не возвращали трупы и не давали возможности похоронить их.
- Политтехнолог Борис Тизенгаузен назвал облавы на мигрантов реакцией Владимира Путина и российских спецслужб на то, что их опозорили из-за теракта в "Крокусе". По его словам, теперь у большинства россиян не возникнет вопросов, если трудовых мигрантов начнут бить или отправлять на войну. Он посоветовал гражданам Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Туркменистана уезжать из России.