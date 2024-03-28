Поскольку четверо подозреваемых в теракте в Подмосковье являются выходцами из Таджикистана, в России усилилась антимигрантская риторика. Кроме возможной отправки на войну, мигрантов пугает также вероятность депортации.
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В материале говорится, что ксенофобия особенно начала распространяться в пабликах так называемых военных блогеров, которые являются преимущественно ультраправыми сторонниками вторжения России в Украину.
Между тем в Кремле в ответ обещают более жесткие действия против мигрантов, одновременно пытаясь предотвратить вспышку межэтнической напряженности в обществе.
Таджики действительно боятся, что российские власти начнут массово отправлять их на фронт воевать в качестве мести нашему таджикскому народу,
– рассказал изданию 25-летний Сайданвар, таджикский правозащитник, недавно покинувший Москву.
Другая собеседница издания рассказала, что настроения в России напоминают 2000-е годы. Тогда мусульмане с Кавказа столкнулись с широко распространенной дискриминацией после терактов и войны в Чечне. Сейчас таджики в Москве настолько напуганы, что вообще почти не выходят на улицу.
В России проводят рейды на трудовых мигрантов
- Росгвардия, полиция и работники военкоматов 27 марта устроили на складах маркетплейса проверку сотрудников, подавляющее большинство которых составляют мигранты.
- Целью рейда было выявление среди работников нелегалов, а также уклонистов. Правоохранители проверили по меньшей мере 5 тысяч сотрудников склада. Они также выявляли наличие трудовых патентов, разрешения на проживание и военных билетов. После проверки некоторых трудовых мигрантов закрыли в автозаках и отвезли в военкоматы.
- Издание Al Jazeera спрогнозировало, что после заявления Путина наказать тех, кто стоит за терактом, вероятно мусульманские меньшинства в России подвергнутся репрессиям. Журналисты отмечают, что теракты могут также иметь целью спровоцировать мощный репрессивный ответ. Именно это может быть частью плана ИГИЛ, которая взяла на себя ответственность за теракт.