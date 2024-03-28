Поскольку четверо подозреваемых в теракте в Подмосковье являются выходцами из Таджикистана, в России усилилась антимигрантская риторика. Кроме возможной отправки на войну, мигрантов пугает также вероятность депортации.

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В материале говорится, что ксенофобия особенно начала распространяться в пабликах так называемых военных блогеров, которые являются преимущественно ультраправыми сторонниками вторжения России в Украину.

Обратите внимание! Согласно государственной статистике России, почти миллион граждан Таджикистана в прошлом году были зарегистрированы в России как трудовые мигранты.

Между тем в Кремле в ответ обещают более жесткие действия против мигрантов, одновременно пытаясь предотвратить вспышку межэтнической напряженности в обществе.

Таджики действительно боятся, что российские власти начнут массово отправлять их на фронт воевать в качестве мести нашему таджикскому народу,

– рассказал изданию 25-летний Сайданвар, таджикский правозащитник, недавно покинувший Москву.

Другая собеседница издания рассказала, что настроения в России напоминают 2000-е годы. Тогда мусульмане с Кавказа столкнулись с широко распространенной дискриминацией после терактов и войны в Чечне. Сейчас таджики в Москве настолько напуганы, что вообще почти не выходят на улицу.

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