В Кремле уже неоднократно пытались бросить тень на определенную национальную группу. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Руслан Айсин, вспомнив, как в середине девяностых продвигали тему "чеченского следа", хотя совершать теракты могли сами же российские спецслужбы.

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Чего хочет власть после теракта

Каждый раз после похожих ситуаций поднимается всеобщая истерия, а путинский режим начинает обвинять мигрантов, мусульман, грузин. Стоит вспомнить, как в 2008 году россияне открыли настоящую "охоту" на граждан Грузии.

Силовики даже ходили по школам и искали учеников грузинской национальности. С ними проводили беседы.

Российским властям надо постоянно поддерживать высокий уровень истерии, который прежде всего связан с ксенофобией. Это для того, чтобы мобилизовать народ, потому что страна расслабляется, а людей нужно периодически вводить в два состояния – страха и мобилизации, которые между собой взаимосвязаны,

– рассказал Руслан Айсин.

Если раньше внимание власти было обращено на чеченцев, то сейчас они сосредоточились на таджиках. Все эти люди в основном приезжие, а в Россию их отправил президент Таджикистана Рахмон Эмомали, который является другом Путина. Более того, спецслужбы стран также взаимодействуют, как и их политические структуры.

У них есть общая цель – запугать людей и предложить им социальный контракт. Он заключается в том, что мигрантов перестают "кошмарить", обвинять во всех бедах, но взамен они подписывают соглашение с минобороны и отправляются на войну,

– сказал политолог.

Людей обманом хотят отправить на фронт

Если вспомнить времена правления Иосифа Сталина, то тогда также существовали штрафбаты. В эти подразделения входили заключенные, в частности из-за своей политической позиции. Их отправляли на войну, чтобы они якобы откупили свою вину перед Родиной.

Над этим сейчас и работает российская власть. Она просто забрасывает фронт такими людьми, потому что они бесправны, им некуда ехать. Более того, обещает им гражданство, социальные выплаты, садики их детям. А еще говорит якобы они не будут участвовать в штурмах,

– рассказал политолог.

Все это традиционные, манипулятивные технологии, которые использует российская власть. К тому же это может быть едва ли не единственной возможностью набрать мобилизационный ресурс. Ведь из тех людей, которых призвал Путин во время частичной мобилизации, осталось уже немного.

"Они говорят, что могут призвать еще 5 или 3 миллиона, но для этого придется забирать людей из хозяйственных, экономических ниш. Это серьезно ударит по российской экономике и инфраструктуре, поэтому привлечь мигрантов – значительно лучше", – подытожил Руслан Айсин.

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