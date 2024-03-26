Журналисты спросили у представителя Кремля Дмитрия Пескова, допускают ли в Кремле связь исламистов с Киевом, "с учетом того, что там во главе стоит еврей". В ответ он назвал Владимира Зеленского "своеобразным евреем".
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В Кремле продолжают искать след Украины в теракте в "Крокусе"
В ответе на вопрос о возможной связи исламистов с украинским руководством, Песков отметил, что украинский президент Владимир Зеленский является "своеобразным евреем", который якобы демонстрирует симпатии и тягу к националистическому духу.
Но еще раз повторяю, пока идет следствие, какая-то официальная власть не может себе позволить делать какие-то заявления на этот счет,
– отметил спикер Кремля.
Песков также дал совет журналистам, чтобы те внимательно перечитали заявления российского диктатора относительно теракта в "Крокус Сити Холле", которые тот делал последние два дня.
Что известно о теракте в России
- 22 марта под Москвой произошел теракт в ТРЦ "Крокус Сити Холл", где было запланировано выступление группы "Пикник". Суд арестовал семерых подозреваемых в совершении этого преступления.
- Несмотря на то, что ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт, Путину и дальше продолжает мерещиться украинский след, поэтому он продолжает обвинять Украину в событиях, произошедших 22 марта в "Крокус Сити Холл". Аналитики предупреждают, что такие безосновательные обвинения могут иметь серьезные последствия для России, поскольку они игнорируют реальную угрозу исламистов и подрывают внутреннюю безопасность.
- В то же время Дмитрий Кулеба призвал западные страны не поддаваться на провокации российского президента. Он подчеркнул, что Путин пытается побудить все больше россиян, что те погибали в войне против Украины.