Журналисты спросили у представителя Кремля Дмитрия Пескова, допускают ли в Кремле связь исламистов с Киевом, "с учетом того, что там во главе стоит еврей". В ответ он назвал Владимира Зеленского "своеобразным евреем".

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В ответе на вопрос о возможной связи исламистов с украинским руководством, Песков отметил, что украинский президент Владимир Зеленский является "своеобразным евреем", который якобы демонстрирует симпатии и тягу к националистическому духу.

Но еще раз повторяю, пока идет следствие, какая-то официальная власть не может себе позволить делать какие-то заявления на этот счет,

– отметил спикер Кремля.

Песков также дал совет журналистам, чтобы те внимательно перечитали заявления российского диктатора относительно теракта в "Крокус Сити Холле", которые тот делал последние два дня.

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