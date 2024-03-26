Путин не смог взять под контроль ситуацию, что привело к большим жертвам, об этом 24 Каналу рассказал Аббас Галлямов, российский оппозиционный политтехнолог. Он отметил, что в торговом центре должна была быть полиция, которая, по неизвестным причинам, не реагировала.

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"Полиция находилась внутри, они все это слышали, но все куда-то исчезли", – сказал Аббас Галлямов.

Путин видит "окно для побега"

Президент России утверждает, что Украина якобы причастна к теракту под Москвой, и "спланировала" маршрут побега для террористов на свою территорию. Путин называет это "окном для побега".

Галлямов считает такое понятие очень странным, потому что "открытие окна" предполагает доступ со стороны России.

Теоретически, террористам нужно было проехать еще большую часть России, которая, по словам властей, надежно защищена, чтобы попасть к границе с Украиной.

Если бы действительно кто-то обеспечивал "окно" из России, значит внутри страны должны были быть какие-то предатели в пограничной службе, или среди военных. Вопросов очень много,

– считает политтехнолог.

Кто стоит за терактом

Задача Путина разобраться с ситуацией, возникшей и найти виновных. По мнению Галлямова, Путин не знает, что делать с силовиками, которые бездействовали во время теракта. Поэтому ищет виновных за пределами страны.

В силах ли Путин сейчас кого-то освободить или наказать? Или у него только украинцы "виноваты" во всем? Пока все выглядит так, будто он (Путин – 24 Канал) в заложниках ситуации,

– высказался Галлямов.

Российский оппозиционный политтехнолог также предположил, что организовать такое событие мог генерал ФСБ Алексей Дорофеев, который отвечает за безопасность в Москве и Подмосковье. Целью было привести к отставкам определенного руководства.

"Эта версия связана с внутренними перестановками и борьбой элит", – сказал Галлямов.

Что известно о теракте в России