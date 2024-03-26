Путін не зміг взяти під контроль ситуацію, що призвело до великих жертв, про це 24 Каналу розповів Аббас Галлямов, російський опозиційний політтехнолог. Він зазначив, що у торговому центрі мала бути поліція, яка, з невідомих причин, не реагувала.

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"Поліція перебувала всередині, вони все це чули, але всі кудись зникли", – сказав Аббас Галлямов.

Путін бачить "вікно для втечі"

Президент Росії стверджує, що Україна начебто причетна до теракту під Москвою, і "спланувала" маршрут втечі для терористів на свою територію. Путін називає це "вікном для втечі".

Галлямов вважає таке поняття дуже дивним, бо "відкриття вікна" передбачає доступ зі сторони Росії.

Теоретично, терористам потрібно було проїхати ще велику частину Росії, яка, за словами влади, надійно захищена, аби потрапити до кордону з Україною.

Якби дійсно хтось забезпечував "вікно" з Росії, значить всередині країни мали бути якісь зрадники у прикордонній службі, чи серед воєнних. Питань дуже багато,

– вважає політтехнолог.

Хто стоїть за терактом

Завдання Путіна розібратися з ситуацією, що виникла та знайти винних. На думку Галлямова, Путін не знає, що робити із силовиками, які не діяли під час теракту. Тому шукає винних за межами країни.

Чи в силі Путін зараз когось звільнити чи покарати? Чи в нього тільки українці "винні" у всьому? Поки все виглядає так, ніби він (Путін – 24 Канал) в заручниках ситуації,

– висловився Галлямов.

Російський опозиційний політтехнолог також припустив, що організувати таку подію міг генерал ФСБ Олексій Дорофєєв, який відповідає за безпеку у Москві та Підмосков’ї. Метою було призвести до відставок певного керівництва.

"Ця версія пов’язана з внутрішніми перестановками та боротьбою еліт", – сказав Галлямов.

Що відомо про теракт у Росії