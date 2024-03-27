У Кремлі вже неодноразово намагалися кинути тінь на певну національну групу. Про це 24 Каналу розповів політолог Руслан Айсин, пригадавши, як в середині дев'яностих просували тему "чеченського сліду", хоча вчиняти теракти могли самі ж російські спецслужби.

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Щоразу після схожих ситуацій підіймається загальна істерія, а путінський режим починає звинувачувати мігрантів, мусульман, грузинів. Варто згадати, як у 2008 році росіяни відкрили справжнє "полювання" на громадян Грузії.

Силовики навіть ходили по школах і шукали учнів грузинської національності. З ними проводили бесіди.

Російській владі треба постійно підтримувати високий рівень істерії, який насамперед пов'язаний із ксенофобією. Це для того, щоб мобілізувати народ, бо країна розслабляється, тому людей потрібно періодично вводити у два стани – страху та мобілізації, які між собою взаємопов'язані,

– розповів Руслан Айсин.

Якщо раніше увага влади була звернена на чеченців, то зараз вони зосередились на таджиках. Всі ці люди здебільшого приїжджі, а в Росію їх відправив президент Таджикистану Рахмон Емомалі, який є другом Путіна. Ба більше, спецслужби країн також взаємодіють, як і їхні політичні структури.

У них є спільна мета – залякати людей та запропонувати їм соціальний контракт. Він полягає в тому, що мігрантів перестають "кошмарити", звинувачувати у всіх бідах, але натомість вони підписують угоду з міноборони та вирушають на війну,

– сказав політолог.

Людей обманом хочуть відправити на фронт

Якщо згадати часи правління Йосипа Сталіна, то тоді також існували штрафбати. До цих підрозділів входили ув'язнені, зокрема через свою політичну позицію. Їх відправляли на війну, щоб вони нібито відкупили свою провину перед Батьківщиною.

Над цим зараз і працює російська влада. Вона просто закидає фронт такими людьми, бо вони безправні, їм немає куди їхати. Ба більше, обіцяє їм громадянство, соціальні виплати, садочки їхнім дітям. А ще каже нібито вони не братимуть участі у штурмах,

– розповів політолог.

Все це традиційні, маніпулятивні технології, які використовує російська влада. До того ж це може бути чи не єдиною можливістю набрати мобілізаційний ресурс. Адже з тих людей, яких призвав Путін під час частковою мобілізації, залишилося вже небагато.

"Вони кажуть, що можуть призвати ще 5 або 3 мільйони, але для цього доведеться забирати людей з господарських, економічних ніш. Це серйозно вдарить по російській економіці та інфраструктурі, тому залучити мігрантів – значно краще", – підсумував Руслан Айсин.

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