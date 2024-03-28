Оскільки четверо підозрюваних у теракті в Підмосков’ї є вихідцями з Таджикистану, у Росії посилилася антимігрантська риторика. Окрім можливого відправлення на війну, мігрантів лякає також ймовірність депортації.

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У матеріалі йдеться, що ксенофобія особливо почала розповсюджуватися у пабліках так званих воєнних блогерів, які є переважно ультраправими прихильниками вторгнення Росії в Україну.

Зверніть увагу! Згідно з державною статистикою Росії, майже мільйон громадян Таджикистану минулого року були зареєстровані в Росії як трудові мігранти.

Тим часом у Кремлі у відповідь обіцяють більш жорсткі дії проти мігрантів, одночасно намагаючись запобігти спалаху міжетнічної напруженості в суспільстві.

Таджики справді бояться, що російська влада почне масово відправляти їх на фронт воювати в якості помсти нашому таджицькому народу,

– розповів виданню 25-річний Сайданвар, таджицький правозахисник, який нещодавно залишив Москву.

Інша співрозмовниця видання розповіла, що настрої в Росії нагадують 2000-ні роки. Тоді мусульмани з Кавказу зіткнулися з широко поширеною дискримінацією після терактів і війни в Чечні. Наразі таджики в Москві настільки налякані, що взагалі майже не виходять на вулицю.

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