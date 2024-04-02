Владімір Путін доручив змінити у Росії підходи до міграційної політики. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ Кремля.

До теми Мігранти з Таджикистану в Росії бояться, що їх відправлятимуть на війну проти України, – NYT

Що сказав Путін

Після облав на мігрантів російський диктатор відмітився цинічною заявою та заговорив про ісламофобію.

Не можна допустити, щоб нещодавні трагічні події у "Крокусі" спровокували зростання ксенофобії та ісламофобії,

– сказав Путін.

При цьому президент Росії висунув мігрантам умови перебування на території країни-агресорки. За його словами, Росію мають можливість відвідувати та жити там лише ті, "хто поважає її традиції, мову та культуру".

Що цьому передувало

У "Крокусі" в Підмосков'ї 22 березня стався теракт, в якому російська влада звинуватила кількох громадян Таджикистану. Після цього на території країни-агресорки почалися облави на мігрантів.

Зверніть увагу! Російські ЗМІ повідомляли, що внаслідок стрілянини у "Крокус Сіті Холл" загинули 144 людини. На цей час відомо про 551 постраждалого.

Як писали західні ЗМІ, у пабліках російських військкорів ксенофобія почала розповсюджуватися особливо сильно. Адже ці кремлівські пропагандисти у своїй більшості є ультраправими прихильниками російського вторгнення в Україну.

Мігранти з Таджикистану у Москві бояться масової відправки на війну проти України та просто депортації з Росії. Тому ці люди намагаються взагалі не виходити з дому.

За даними місцевих опозиційних ресурсів, у населеному пункті Електросталь російські силовики не так давно провели рейд на складі Wildberries. Вони перевіряли військові квитки та інші документи в мігрантів. Зі слів очевидців, деяких мігрантів били кийками та кидали в автозак.

Що кажуть експерти