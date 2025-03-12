Такое мнение 24 Каналу озвучил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, у президента США могла возникнуть идея поссорить Россию и Китай.

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"Здесь появляется мысль, что сделать, чтобы поссорить Россию и Китай? Действия администрации Трампа провокационные, довольно жесткие. Но они, в частности, и приводят к тому, что эти отношения портятся. Ведь США начинают с Россией разговаривать, у них диалоги, комплименты в адрес Путина. Китай это все видит и начинает задавать себе вопрос: Россия союзник или нет?" – предположил он.

Ведь получается, что как только США выразили благосклонность к Владимиру Путину, то россияне готовы чуть ли не бросить КНР. Поэтому таким образом вбивается клин в отношения именно Пекина и Кремля.

По моему мнению, это может быть. Возможно, я слишком много веса придаю сложной конспирологии, что это очень тонкая игра, которую играет администрация Трампа именно на создание этого конфликта. Возможно, и нет. Возможно США действительно настроены на то, чтобы разрушить текущий мир и начать строить его на выгодных для себя условиях,

– сказал главный консультант Национального института стратегических исследований.

Трампа критикуют в США

Иван Ус отметил, что наблюдаются конфликты США с их союзниками и более-менее нормальные отношения с традиционными противниками. Трампа критикуют за такую риторику. Главное, чтобы неприятие этой политики лидера Штатов было не только у оппозиционно настроенных демократов, но и у группы рейганистов, республиканцев, которые считают, что США идет не тем путем.

Почему это важно? Тогда у Трампа не будет уверенности в том, что у него есть поддержка в Палате представителей и Сенате. Потому что будет коалиция демократов и рейганистов среди Республиканской партии, которые будут считать, что основная угроза сейчас для США – это действия администрации Трампа,

– подчеркнул он.

Напомним, министр иностранных дел Китая Ван И резко раскритиковал внешнюю политику президента США Дональда Трампа. Он заявил, что если бы каждая страна поставила себя на первое место, "закон джунглей" вернулся бы.