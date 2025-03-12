Таку думку 24 Каналу озвучив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, у президента США могла виникнути ідея посварити Росію та Китай.

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"Тут з'являється думка, що зробити, щоб посварити Росію і Китай? Дії адміністрації Трампа провокаційні, доволі жорсткі. Але вони, зокрема, і призводять до того, що ці відносини псуються. Адже США починають з Росією розмовляти, у них діалоги, компліменти на адресу Путіна. Китай це все бачить і починає ставити собі питання: Росія союзник чи ні?" – припустив він.

Адже виходить, що як тільки США висловили прихильність до Владіміра Путіна, то росіяни готові мало не кинути КНР. Тому у такий спосіб вбивається клин у відносини саме Пекіна та Кремля.

На мою думку, це може бути. Можливо, я занадто багато ваги надаю складній конспірології, що це дуже тонка гра, яку грає адміністрація Трампа саме на створення цього конфлікту. Можливо, й ні. Можливо США дійсно налаштовані на те, щоб зруйнувати поточний світ і почати будувати його на вигідних для себе умовах,

– сказав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Трампа критикують у США

Іван Ус зазначив, що спостерігаються конфлікти США з їхніми союзниками і більш-менш нормальні відносини з традиційними супротивниками. Трампа критикують за таку риторику. Головне, щоб несприйняття цієї політики лідера Штатів було не лише в опозиційно налаштованих демократів, а й у групи рейганістів, республіканців, які вважають, що США йде не тим шляхом.

Чому це важливо? Тоді у Трампа не буде впевненості у тому, що у нього є підтримка в Палаті представників та Сенаті. Тому що буде коаліція демократів і рейганістів серед Республіканської партії, які будуть вважати, що основна загроза зараз для США – це дії адміністрації Трампа,

– підкреслив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї різко розкритикував зовнішню політику президента США Дональда Трампа. Він заявив, що якби кожна країна поставила себе на перше місце, "закон джунглів" повернувся б.