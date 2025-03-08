По словам Вана И, такие подходы подрывают международный порядок. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Как в Китае расценивают политику Трампа

Министр иностранных дел Китая Ван И в пятницу резко раскритиковал внешнюю политику президента США Дональда Трампа.

Он заявил, что если бы каждая страна поставила себя на первое место, "закон джунглей" вернулся бы. Так Ван И ответил на вопрос журналистов о политике президента США Дональда Трампа "Америка прежде всего".

"В мире более 190 стран", – отметил китайский дипломат, добавив, что если все государства будут полагаться только на силу и эгоизм, первыми пострадают слабые страны. Это, по его мнению, поставит под угрозу международный порядок.

Заявление было сделано на фоне политической ситуации, когда США под руководством Трампа активно меняют свою внешнюю политику. Пекин, наоборот, стремится представить себя как стабильного партнера и защитника международных норм.

Ван И также резко прокомментировал действия Трампа по повышению пошлин на китайский импорт, подчеркнув, что ни одна страна не может одновременно подавлять Китай и поддерживать с ним хорошие отношения.

По его словам, этот "двуличный" подход не способствует укреплению доверия между странами и лишь ухудшает двусторонние отношения.

"Великая страна должна придерживаться международных обязательств и не ставить эгоистические интересы выше принципов", – заявил Ван, добавив, что Китай решительно выступает против политики силы и гегемонии.

Его слова стали еще одним выражением обеспокоенности Пекина по поводу агрессивной внешней политики США, особенно на фоне смены глобальных альянсов и усиления напряженности на международной арене.

С момента вступления Трампа в должность, он перевернул роль США на мировой арене. Страна значительно изменила свою стратегию, отходя от международных соглашений и ставя под сомнение традиционные альянсы. В то время Китай использует этот момент для продвижения своей позиции как надежного и ответственного мирового лидера.