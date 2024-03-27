Владимир Путин решил отправлять на войну в Украину трудовых мигрантов. Политолог Руслан Айсин объяснил 24 Каналу, как Кремль цинично использует этот слой населения и какое значение он имеет для России.

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Мигранты в зоне риска

По мнению политолога, часть трудовых мигрантов из России таки отправится на войну. Однако этим людям надо объяснять, что путинский режим их использует и, пойдя на войну они просто станут частью украинского чернозема.

Я много случаев знаю, как этих людей просто обманывали вербовщики. Под массой "хороших" людей на самом деле скрывались спецслужбы. Эти люди очень наивны и верят всему,

– сказал Айсин.

По его словам, есть много случаев, когда даже не возвращают трупы и не дают родственникам возможности похоронить их. Поэтому, по крайней мере на полторы – две недели мигрантам лучше залечь на дно и не попадаться на глаза работникам государственных структур России.

"Уже сегодня были облавы в Подмосковье на крупных предприятиях. У мужчин просто спрашивали военные билеты, паспорта. Если новоприобретенный паспорт гражданина России, то сразу забирали и эшелонами отправлять", – добавил политолог.

Другой работоспособной силы у России нет

Минтруда России предлагает ограничить сроки трудовых договоров с мигрантами. У страны-агрессора проблема, что даже до войны официально российские власти говорили о необходимости более миллиона трудовых мигрантов.

Через 2 года так называемой "сво" эта цифра увеличилась, потому что многие люди умерли. Соответственно они были забраны из этих экономических сфер,

– отметил Айсин.

Кремль зависит от мигрантов, на них все держится. Ведь они не только занимаются уборкой помещения или улиц, а работают на производствах, заводах, фабриках и тому подобное.

По его словам, целом мигранты – это единственная серьезная работоспособная сила, потому что другой в России нет. Особенно, в крупных городах, ведь москвичи, петербуржцы не работают руками. Им больше нравится сидеть в кафе или заниматься "креативными делами".

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