Является ли теракт в "Крокус Сити Холле" способом главы Кремля мобилизовать россиян на войну против Украины, сказал 24 Каналу бывший сотрудник КГБ Сергей Жирнов.

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Может ли теракт мобилизовать россиян

Жирнов отметил, что российское общество не чувствует себя частью войны. История с терактом в Подмосковье могла бы сработать как стимул к мобилизации населения на войну, если бы там действительно был "украинский след".

Однако, заметил он, история с "Исламским государством" (ИГИЛ) разрушает этот механизм. Если бы не было заявления от террористической организации об ответственности за теракт, не возникало бы никаких вопросов.

Когда вы выстраиваете какую-то картинку, она должна быть понятной,

– заявил экс-агент КГБ.

То есть, объяснил он, любая идеологическая картинка, которая "заряжает" людей на определенные действия, должна быть простой. А в этом случае даже у людей с большим опытом возникает множество вопросов, они не могут осмыслить, кто дергает за ниточки.

Почему Путин так долго молчал

Экс-сотрудник КГБ считает, что это очень сложная и странная схема для того, чтобы мобилизовать российское общество на войну с Украиной. Ведь в данной истории и Таджикистан, и Афганистан, и ИГИЛ. Это пока что не вписывается в путинскую историю.

Он отметил, что интересно и то, как быстро Путин появился с обращением.

Если это было целенаправленно сделано, он бы появился тут же вечером или рано утром в субботу и сразу бы объяснил, кто, что, где и почему,

– сказал Жирнов.

Также, добавил он, у задержанных "нашли" бы и украинские паспорта, и сине-желтые флаги. Но ничего этого не было. А заявление Путина, где он попытался повернуть все против Украины, пока свидетельствует о том, что это была не подготовка – он просто воспользовался случаем.

Теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл": что известно