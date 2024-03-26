Является ли теракт в "Крокус Сити Холле" способом главы Кремля мобилизовать россиян на войну против Украины, сказал 24 Каналу бывший сотрудник КГБ Сергей Жирнов.
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Может ли теракт мобилизовать россиян
Жирнов отметил, что российское общество не чувствует себя частью войны. История с терактом в Подмосковье могла бы сработать как стимул к мобилизации населения на войну, если бы там действительно был "украинский след".
Однако, заметил он, история с "Исламским государством" (ИГИЛ) разрушает этот механизм. Если бы не было заявления от террористической организации об ответственности за теракт, не возникало бы никаких вопросов.
Когда вы выстраиваете какую-то картинку, она должна быть понятной,
– заявил экс-агент КГБ.
То есть, объяснил он, любая идеологическая картинка, которая "заряжает" людей на определенные действия, должна быть простой. А в этом случае даже у людей с большим опытом возникает множество вопросов, они не могут осмыслить, кто дергает за ниточки.
Почему Путин так долго молчал
Экс-сотрудник КГБ считает, что это очень сложная и странная схема для того, чтобы мобилизовать российское общество на войну с Украиной. Ведь в данной истории и Таджикистан, и Афганистан, и ИГИЛ. Это пока что не вписывается в путинскую историю.
Он отметил, что интересно и то, как быстро Путин появился с обращением.
Если это было целенаправленно сделано, он бы появился тут же вечером или рано утром в субботу и сразу бы объяснил, кто, что, где и почему,
– сказал Жирнов.
Также, добавил он, у задержанных "нашли" бы и украинские паспорта, и сине-желтые флаги. Но ничего этого не было. А заявление Путина, где он попытался повернуть все против Украины, пока свидетельствует о том, что это была не подготовка – он просто воспользовался случаем.
Теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл": что известно
- Вечером 22 марта в торговом центре "Крокус Сити Холл" под Москвой был совершен теракт. Впоследствии ИГИЛ якобы взяло всю ответственность на себя. Также "Исламское государство" опубликовало фото предполагаемых террористов, скрыв их лица.
- Однако в российской ФСБ сразу же нашли "украинский след" в стрельбе в Подмосковье. Там заявили, что террористы собирались "перейти российско-украинскую границу" и якобы "имели соответствующие контакты на украинской стороне".
- Днем 23 марта российские силовики сообщили о задержании мужчин, подозреваемых в совершении теракта в Подмосковье. Всем им предъявили обвинение в теракте в составе группы лиц. 25 марта Басманный суд Москвы отправил их в тюрьму до 22 мая.