Об этом 24 Каналу сказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что после теракта под Москвой под предлогом борьбы с терроризмом глава Кремля сможет многое сделать.

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Чем Путину выгоден теракт

Тимочко отметил, что в деле по расследованию совершения теракта в "Крокус Сити Холле" уже всех наградили, бизнес быстро перераспределили, а Украину назначили виноватой. Также власти России быстро заявили, что ничего не будут восстанавливать и сделают там мемориал.

По его словам, россияне имеют огромный опыт уничтожения мемориалов. Так было, в частности, с похороненными на кладбище вагнеровцами, могилы которых просто сносили, засыпали щебнем и заливали бетоном. Подобное может произойти и в этом случае, когда немного все утихнет.

Это будет использовано Путиным для так называемого глубинного народа или для общей массы народа, чтобы показать им, что терроризм не исчез,

– сказал военнослужащий.

Он считает, что таким образом Путин получил возможность перетасовать силовиков, политиков, клановые финансовые группировки под предлогом борьбы с террором или какими-то другими угрозами.

Как Путин может манипулировать смертями людей

Глава Совета резервистов Сухопутных войск заметил, что страна-террорист, которая виновата в глобальном терроре, внезапно начала получать сочувствие, слова поддержки от международного сообщества. То есть террориста почему-то хотят поставить в один уровень с жертвой. И это априори неправильно.

Страна-террорист смогла кровью своих людей вызвать себе сочувствие,

– отметил Тимочко.

По его словам, это даст многим на международной арене возможность для манипуляций. Мол, Россия не такая уж и кровожадная, а вынуждена реагировать, а Путин якобы не такой уж и диктатор – он держит страну в кулаке. В общем будут использовать много разных моментов, чтобы так или иначе оправдывать российский террор в Украине.

Между тем, заметил он, россияне показательно пытают так называемых террористов, потому что под пытками те вполне могут взять на себя что угодно. И силовики делают это, потому что есть запрос российского общества. А во-вторых, им неважны были доказательства и правдивые показания, потому что уже определили виновных.

Теракт в "Крокус Сити Холле": что известно