Про це 24 Каналу сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що після теракту під Москвою під приводом боротьби з тероризмом глава Кремля зможе багато чого зробити.

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Чим Путіну вигідний теракт

Тимочко зазначив, що у справі щодо розслідування скоєння теракту в "Крокус Сіті Холі" уже всіх нагородили, бізнес швиденько перерозподілили, а Україну призначили винуватою. Також влада Росії швидко заявила, що нічого не відбудовуватиме й зробить там меморіал.

За його словами, росіяни мають величезний досвід знищення меморіалів. Так було, зокрема, з похованими на цвинтарі вагнерівцями, могили яких просто зносили, засипали щебенем та заливали бетоном. Подібне може статися і в цьому випадку, коли трохи все вщухне.

Це буде використано Путіним для так званого глибинного народу або для загальної маси народу, щоб показати їм, що тероризм не зник,

– сказав військовослужбовець.

Він вважає, що так Путін отримав можливість перетасувати силовиків, політиків, кланові фінансові угруповання під приводом боротьби з терором чи якимись іншими загрозами.

Як Путін може маніпулювати смертями людей

Голова Ради резервістів Сухопутних військ зауважив, що країна-терорист, яка винна у глобальному терорі, чомусь почала отримувати співчуття, слова підтримки від міжнародної спільноти. Тобто терориста чомусь хочуть поставити в один рівень із жертвою. І це апріорі неправильно.

Країна-терорист спромоглася кров'ю своїх людей викликати собі співчуття,

– зауважив Тимочко.

За його словами, це дасть багато кому на міжнародній арені можливість для маніпуляцій. Мовляв, Росія не така вже й кровожерлива, а змушена реагувати, а Путін нібито не такий уже й диктатор – він тримає цю країну в кулаку. Загалом використовуватимуть багато різних моментів, щоб так чи інакше виправдовувати російський терор в Україні.

Тим часом, зауважив він, росіяни показово катують так званих терористів, бо під тортурами ті цілком можуть взяти на себе будь-що. І силовики роблять це, тому що є запит російського суспільства. А по-друге, їм неважливі були докази і правдиві свідчення, бо вже визначили винних.

Теракт у "Крокус Сіті Холі": що відомо