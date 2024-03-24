Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в актуальному звіті.
Дивіться також "Рязанський цукор", штурм школи у Беслані й підрив потяга: найгучніші теракти в історії Росії
Що відомо
Влада Росії заявила, що затримала чотирьох нападників і ще сімох, причетних до теракту в концертному залі "Крокус Сіті Хол" 22 березня, в результаті якого, за даними російської влади, загинуло щонайменше 133 цивільних особи.
Російські джерела також поширили кадри, на яких російські силовики допитують осіб, що або погано розмовляють російською мовою, або спілкуються через перекладачів.
Російські джерела переважно стверджують, що всі нападники є громадянами Таджикистану, а речник МВС Росії Ірина Волк заявила, що жодна з осіб, які, за твердженням російської влади, вчинили напад, не є громадянином Росії.
Кремль намагався звинуватити Україну
Кремль, попри це, без доказів швидко спробував прив'язати українських осіб до нападу на "Крокус Сіті Хол", але досі не висунув офіційних звинувачень Україні у причетності до нападу, наголосили аналітики.
Офіційні особи Кремля, ймовірно, мають на меті опосередковано прив'язати Україну до нападу, щоб створити умови для інформаційних операцій,
– вважають аналітики.
Більше про теракт, відповідальність та звинувачення
- Напад стався через кілька днів після того, як у Росії оголосили про переобрання Володимира Путіна на посаду президента.
- Путін вперше публічно зʼявився майже через добу після теракту та пов'язав дії нападників з Україною.
- МЗС України категорично спростовує звинувачення щодо причетності Києва до стрілянини в концертному залі у Підмосковʼї.
- Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт у "Крокус Сіті Холі" в Підмосков’ї своєю "найжорстокішою атакою за останні роки" і опублікувала фото терористів, одяг яких збігається з одягом затриманих, фото яких публікувала ФСБ.