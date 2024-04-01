Об опасности Россию предупреждал и “дружественный” к ней Иран. По данным Reuters, Тегеран поделился с Москвой информацией о возможном крупном теракте внутри страны за несколько дней до трагедии в “Крокусе”.

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Что рассказали Кремлю

Отмечается, что эти данные Иран получил во время допросов арестованных в связи со смертоносными взрывами в Кермане зимой этого года. Тогда были задержаны 35 человек, в частности командир базирующегося в Афганистане отделения ИГИЛ-Хорасан (ИГИЛ-К). Они рассказали, что членам ИГИЛ было дано указание подготовиться к значительной операции в России. Один из террористов даже сообщил, что некоторые члены группировки уже отправились в страну – агрессора.

Справка: 3 января в городе Керман, где проходила церемония по случаю гибели главнокомандующего страны Касема Сулеймани, прогремело несколько взрывов, которые унесли жизни более 100 человек. Исламское государство взяло на себя ответственность за этот теракт. В США тогда сообщили, что его осуществило ответвление ИГИЛ – ИГИЛ – К. ИГИЛ – К образовалось на востоке Афганистана в конце 2014 года после того, как Исламское государство изгнали с территории Ирана и Сирии в 2017.

Также издание установило, что информация от Ирана не содержала конкретных деталей относительно времени и места, где должно было произойти нападение.

В то же время, комментируя сообщение Reuters, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что ничего об этом не знает. В МИД Ирана отказались комментировать эту историю. В Белом доме тоже сохранили молчание.

Теракт в "Крокусе": что известно