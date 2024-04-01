Об опасности Россию предупреждал и “дружественный” к ней Иран. По данным Reuters, Тегеран поделился с Москвой информацией о возможном крупном теракте внутри страны за несколько дней до трагедии в “Крокусе”.

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Что рассказали Кремлю

Отмечается, что эти данные Иран получил во время допросов арестованных в связи со смертоносными взрывами в Кермане зимой этого года. Тогда были задержаны 35 человек, в частности командир базирующегося в Афганистане отделения ИГИЛ-Хорасан (ИГИЛ-К). Они рассказали, что членам ИГИЛ было дано указание подготовиться к значительной операции в России. Один из террористов даже сообщил, что некоторые члены группировки уже отправились в страну – агрессора.

Также издание установило, что информация от Ирана не содержала конкретных деталей относительно времени и места, где должно было произойти нападение.

В то же время, комментируя сообщение Reuters, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что ничего об этом не знает. В МИД Ирана отказались комментировать эту историю. В Белом доме тоже сохранили молчание.

Теракт в "Крокусе": что известно

  • 22 марта вечером в ТРЦ "Крокус Сити Холл", расположенном под Москвой, произошел теракт. В концертный зал, где тысячи людей ждали выступления группы "Пикник", ворвались вооруженные террористы. Они начали расстреливать зрителей, а после подожгли само здание торгового центра.
  • Российские силовики задержали четырех подозреваемых, которые убегали на одном белом авто. Сейчас все они находятся в СИЗО. Им грозит пожизненное заключение.
  • В сеть попало видео задержания нападавших. На нем "правоохранители" отрезают ухо одному из них и заставляют его есть. Также телеграм-каналы распространили кадры с допросов других участников теракта.
  • С самого начала в Кремле всячески пытались использовать кровь собственных соотечественников для того, чтобы обвинить Украину. В частности, российские следователи придумали версию о том, что террористы якобы бежали к украинской границе, где для них якобы было подготовлено окно.
  • В Вашингтоне тем временем отрицают причастность Киева. Более того, само Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт.
  • В результате массированной стрельбы в "Крокусе" погибло более 140 человек, более 550 получили ранения.