Россия систематически атакует столицу ударными дронами и ракетами различных типов и модификаций. Информацию о видах воздушных целей опубликовали в Киевской городской военной администрации.
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С 1 января 2024 года россияне применили:
- 5 единиц 3М22 "Циркон"
- 11 единиц Х-47М2 "Кинжал"
- 6 единиц Искандер-М
- 3 единицы Х-69
- 1 единица "Калибр"
- 113 единиц Х-101
- 48 ударных БпЛА типа "Shahed"
Было невероятно трудно, но мы выдержали эти удары. Уважение и благодарность нашим воинам ПВО, которые закрывают небо над столицей. Страшно даже представить последствия, если бы все эти мощные средства поражения достигли своих целей! Поэтому никогда не устану призывать всех киевлян – находите время и возможности благодарить бойцов противовоздушной обороны и всех Сил Обороны. Ребятам и девушкам на боевых позициях очень важна ваша поддержка и добрым словом, и донатом,
– написал начальник КМВА Сергей Попко.
Он отметил, что Украина нуждается в оружии и средствах ПВО. Никто в истории не выдерживал такого количества и мощности ракетных ударов, поэтому демократический мир должен помочь закрыть небо над мирными украинскими городами.
Россияне атаковали Киев баллистикой
- Утром 25 марта оккупанты атаковали Киев используя баллистические ракеты. В 10:29 часов в столице была объявлена воздушная тревога, но уже через несколько минут послышались взрывы. Последствия атаки и пожары зафиксировали в четырех районах города.
- Столица атаковали две ракеты "Циркон", которые Россия уже использовала против Киева в феврале 2024 года. Отметим, что разработка ракет "Циркон" началась после 2011 года как потенциальная замена тяжелым противокорабельным ракетам "П-700 Гранит".
- Известно, что в результате атаки травмы различной степени тяжести получили 10 человек. В частности, среди них – две беременные женщины и девушка-подросток.