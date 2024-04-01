Про небезпеку Росію попереджав й "дружній" до неї Іран. За даними Reuters, Тегеран поділився з Москвою інформацією про можливий великий теракт усередині країни за кілька днів до трагедії у "Крокусі".
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Що розповіли Кремлю
Зазначається, що ці дані Іран отримав під час допитів заарештованих у зв'язку зі смертоносними вибухами в Кермані взимку цього року. Тоді було затримано 35 осіб, зокрема командира базованого в Афганістані відділення ІДІЛ-Хорасан (ІДІЛ-К). Вони розповіли, що членам ІДІЛ було дано вказівку підготуватися до значної операції в Росії. Один із терористів навіть розказав, що деякі члени угруповання вже вирушили до країни – агресорки.
Також видання встановило, що інформація від Ірану не містила конкретних деталей щодо часу та місця, де мав відбутися напад.
Водночас, коментуючи повідомлення Reuters, прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що нічого про це знає. У МЗС Ірану відмовилися коментувати цю історію. У Білому домі теж зберігли мовчання.
Теракт у "Крокусі": що відомо
- 22 березня увечері у ТРЦ "Крокус Сіті Хол", розташованому під Москвою, стався теракт. У концертну залу, де тисячі людей чекали на виступ групи "Пікнік", увірвалися озброєні терористи. Вони почали розстрілювати глядачів, а опісля підпалили саму будівлю торгівельного центру.
- Російські силовики затримали чотирьох підозрюваних, які тікали на одному білому авто. Наразі усі вони перебувають у СІЗО. Їм загрожує довічне ув'язнення.
- У мережу потрапило відео затримання нападників. На ньому "правоохоронці" відрізають вухо одному з них і змушують його їсти. Також телеграм-канали поширили кадри з допитів інших учасників теракту.
- Від самого початку у Кремлі усіляко намагалися використати кров власних співвітчизників для того, аби звинуватити Україну. Зокрема, російські слідчі вигадали версію про те, що терористи нібито тікали до українського кордону, де для них начебто було підготовлене вікно.
- У Вашингтоні тим часом заперечили причетність Києва. Ба більше, сама Ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт.
- Внаслідок масованої стрілянини у "Крокусі" загинуло понад 140 людей, понад 550 отримали поранення.