Мы готовы убивать за страну, – интервью с командиром группы ССО Максимом Франко

29 июля в Украине отмечается День Сил специальных операций – современной составляющей Вооруженных Сил Украины. Службу в подразделениях ССО несут профессиональные и мотивированные военные, участвующие в боевых действиях, производя самые сложные операции.

Журналисты сайта 24 канала пообщались с командиром группы спецназначения ССО Максимом Франко, который сегодня защищает Украину на Донбассе.

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Путь в ССО

До 24 февраля вы находились в резерве Сил специальных операций ВСУ. Как проходит подготовка резервистов?

В резерв отбора как такового нет – достаточно иметь хорошую физическую форму. Резервистом автоматически становится человек, служивший в этой воинской части ССО. После службы он автоматически становится резервистом этой части. Также он может подписать контракт резерва на три или пять лет. В Украине дважды подписанный контракт резерва приравнивается к срочной службе. То есть военнообязанные могут больше не призываться на службу в армию.

Служба в военном резерве ССО предусматривает двухнедельное учебное собрание, которое проходит дважды в год. Один раз их нужно посещать обязательно, второй раз – по желанию. У нас есть три основные части, где можно быть резервистом. Каждая из них специализируется на определенных задачах, связанных с водой, по суше или воздуху.

Есть и инструкторы, которые тренируют, показывают, рассказывают, объясняют, учат новому. Бойцы восстанавливают свои навыки того, что знали, и в то же время узнают что-то новое. Во время этих тренировок формируются группы, потому что много приезжает новых резервистов, которые знакомятся между собой впервые. Когда нужно мобилизоваться, это помогает быстро адаптироваться, поскольку ты уже знаешь этих людей.

Максим Франко с 18-ти лет защищает Украину / Фото предоставлено командиром группы ССО

Проводились ли совместные учения с НАТО у резервистов?

Да, год назад, в сентябре проходило двухнедельное собрание. Там были инструктуры НАТО, непосредственно американские военные – "зеленые береты". Учебная программа включала действительных контрактников сил ВСУ и резервистов, проходивших обучение под наблюдением американских инструкторов. Для контрактников ССО – это была подготовка перед ротацией на Восток, а для резерва – это просто обучение.

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С 24 февраля в составе боевого подразделения ССО вы выполняли задачи по разным направлениям. Расскажите о них

Приблизительно 28 февраля нас перебросили в Васильковский район Киевской области. После этого мы были под Броварами, потом в Черниговской области. В апреле нас направили в Харьков. И уже в начале мая мы переехали в Лисичанск и Северодонецк.

Мы занимались азовой разведкой. То есть, вычисляли, где расположена сила и техника противника, по каким дорогам передвигается враг, в каком количестве, как часто, что именно там ездит. Это засады на технику, на колонны противника, минирование дорог, по которым он ездит. Наведение артиллерии, разведка как и дронами, так и физическая в месте дислокации противника, мероприятие в тыл врага.

Бойцы ССО / Фото предоставлено Максимом Франко

Однако группы ССО этим не ограничиваются. Задачи могут варьироваться – от найти информацию о планах противника до ввезти на позицию подразделения пехоты и эвакуировать из оккупации необходимый нам объект.

В Харьковской области мы охотились на радиолокационные системы противника. Они были для нас важны. Аэроразведка находила локацию. И в подтверждение туда была отправлена наша группа. Мы обнаружили и подтвердили. Туда была приведена наша "Точка-У" для уничтожения этой техники. Также мы освобождали село Кутузовку с дружескими силами, которые заходили в деревню и выбивали оттуда врага. Мы вошли с флангов и прикрывали, чтобы россияне не подтягивали резерв.

Командир группы ССО Максим Франко на тренировках / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Какими были бои в Северодонецке?

С 10 мая по июнь я был в Северодонецке. Мы держали определенные рубежи в городе, были на наблюдательных пунктах и участвовали в отражении наступлений на город. Наши и другие подразделения ССО были на первых линиях в координации с нашими дружескими силами и выполняли работу непосредственно в самом городе.

"Жизнь солдата бесценна"

Как вы сейчас считаете, стоило ли держать оборону этого города до последнего?

По моему личному мнению, за любой город нужно бороться и его нужно удержать максимально, но с минимальными потерями. Но удерживать позиции только ценой человеческих жизней – это нелогично. Ведь жизнь солдата бесценна и нужно ценить то, что они делают.

Что касается Северодонецка, то именно этот город не готовился к обороне, к сожалению. Кому-то не понравится эта правда и мои слова, но никто его не готовил к обороне, ведь не было оборонительных рубежей вокруг города. Его оккупировали очень быстро, плана обороны города не было и все происходило как-то хаотично. Когда уже кацапы зашли в центр города, стало очевидно, что дальше удерживать позиции будет очень сложно.

В этот момент уже стало ясно, что мы не контролируем ситуацию в этом месте. Мы не можем дальше продолжать контрнаступление и не можем эффективно защищать его из-за ряда обстоятельств. И даже после этого никто не начал готовить оборонительные рубежи под Лисичанском. Продолжать в таких условиях держать что-либо в этом месте и защищать – не логично, потому что не было возможности делать это эффективно.

"За любой город нужно бороться" / Фото Максима Франко

Когда нам сказали делать контрнаступление, то это, по моему мнению, было уже политическим решением, а не военным. Ведь когда нам сказали отбивать город, то у нас не было тяжелой техники и достаточного количества артиллерии. Сам город не нес такого стратегического значения для нас, ведь он находится в низине. Лисичанск, находящийся на высоте, удерживать можно было гораздо легче. Но если уже было принято решение удержать Северодонецк, то, к сожалению, для этого не было ничего сделано раньше времени.

Оставались ли гражданские люди в тот момент, когда там велись бои? Общались ли вы с ними?

По Лисичанску даже дети ходили по улице, были и пожилые люди. Хотя мы говорили родителям, что стоит уехать, они говорили, что некуда. Меня это очень удивляло, потому что для меня эвакуация детей – первоочередная задача.

В Северодонецке преимущественно видели только старшее поколение, то есть людей старше 50 лет. И это население не было дружественно к нам, они считали нас врагами. Это было ощутимо в их риторике в отношении солдат и ВСУ вообще.

Я чувствовал, что это население недружественно и поддержки от него мы не ожидали. Мы наоборот думали, что они могут нанести нам какой-то вред. И одна ситуация произошла, когда гражданское население завело оккупантов нам в тыл.

Они их провели мимо наших позиций. И у нас началась перестрелка с россиянами. Тогда они ранили одного нашего побратима. Но мы отогнали их боем, и они вышли.

Группа ССО / Фото предоставлено Максимом Франко

Расскажите, пожалуйста, какой бой был для вас самым тяжелым?

Самыми критичными были бои в Северодонецке. Мы там чуть не попали в оперативную обстановку, нас обступали и окружали по флангу. Некоторое время у нас не было связи с нашим штабом и мы не знали, владеют ли они информацией, где мы. Не было конкретного ответа, что нам делать дальше.

Отступать и покинуть некоторые рубежи мы также не могли. Потому что по флангу остались наши. И отступать для нас это означало, например, открытый фланг для наших дружеских сил. Связи не было несколько часов, а в сознании это длилось дни.

И мы не знали, насколько далеко зашли россияне, окружают или не окружают нас. Но, слава Богу, мы вышли на штаб. И он уже передал на артиллерию, и она обстреляла наш район. Этот период был нравственно самым сложным. Когда ты не владеешь ситуацией, не знаешь, что происходит – это критическая ситуация.

Максим Франко / Фото предоставлено бойцом

Еще одна ситуация произошла совсем недавно. Мы въехали на промзону для удержания рубежей. Но ситуация стала критической. Мы должны были выходить крайние, чтобы прикрыть уход пехоты. Нас осталось очень мало на позициях, и россияне снова начали окружать.

Сильно начала накрывать артиллерия и техника врага. Мы потеряли связь, потому что по Starlink прилетело. И снова мы могли попасть в оперативную обстановку, но мы вышли на связь и уточнили, где наши дружеские силы. Мы предупредили, что мы уходим, нас прикрывали и почти с боем мы вернулись назад.

"Когда не владеешь ситуацией, не знаешь, что происходит – это критическая ситуация" / Фото предоставлено Максимом Франко

Почему вы выбрали именно этот род войск?

Выбор был налицо. Я знал, что это не просто пехота, что в ССО выполняются сложные задачи и мне это было интересно. Я знал, что могу здесь принести максимальную пользу. Кроме этого, многие говорили, что когда "начнется" война, то они пойдут в ССО, но мало кто это действительно сделал.

В резерве обучение проводилось действительно по стандартам НАТО. Нас учили терминологии и практики, согласно которым работают группы Альянса и рейнджеры США.

Но я, откровенно говоря, когда уже начались боевые действия, все же столкнулся с тем, что, к сожалению, не все так классно и красиво, как это было на картинке о ССО. Такие слова как "планирование" или "брифинг" банально разбились о реальности бюрократии и самоуверенности командования тактических групп.

От подразделения до подразделения, конечно, ситуация отличается, однако даже в ССО "совок" еще не полностью искоренился. И некоторые командиры банально не готовы признавать свои ошибки или идти на компромиссы с командирами групп, тем самым ставя под угрозу жизнь своих подчиненных. К сожалению, это мой опыт, и я рассказываю о нем для того, чтобы новое поколение молодых офицеров было готово в будущем отстаивать свою позицию при любых обстоятельствах.

Но опять же ССО – это молодая генерация войск, и они имеют огромный потенциал для развития. В рядах есть множество идейных сержантов, толковых и авторитетных командиров, которые готовы изменять и изменяться сами в структуре ССО. И в этом очень помогает методика НАТО, которая уже показала свою эффективность на этой войне. Она в большинстве случаев помогает качественно выполнять поставленные задачи.

"В рядах есть огромное количество идейных сержантов, толковых и авторитетных командиров" / Фото Максима Франко

"Каждый солдат должен руководствоваться одним единственным правилом"

Какими чертами характера должен обладать боец ССО, по вашему мнению?

Я скажу так: каждый солдат должен руководствоваться одним единственным правилом. Это здравый смысл. Он должен анализировать любую информацию, которую он получает. Но все же солдат ССО должен обладать большими знаниями, чем обычный пехотинец.

В частности, он должен хорошо ориентироваться на местности. Ведь очень часто мы оказываемся в местах, где нет связи, где нет возможности выйти на штаб, выйти в интернет или включить навигатор. И тогда вы должны включить шестое чутье, открыть бумажную или электронную карту. Вы должны найти себя на этой карте.

Вы должны понимать, в какую сторону вам двигаться и как выйти из этого места живым. Ориентирование – это важный аспект, которым каждый должен обладать максимально досконально.

"Иногда нужно работать в сверхчеловеческих условиях"

За каждым солдатом спецподразделения стоят годы постоянных и изнурительных тренировок. Поэтому боец ССО не должен жалеть себя, иногда нужно работать в сверхчеловеческих условиях.

Владение всем имеющимся оружием в подразделении важно для каждого бойца, но для бойца ССО это очень важно. Ведь он может работать в разных ареалах существования, где есть вода, болото или пыль. Боец должен своевременно ухаживать за своим оружием и понимать, когда оно его может подвести и как его правильно использовать.

В рядах ССО существует такое негласное правило: если группа ССО пошла и произвела хотя бы один выстрел, то считается, что задача провалена. Ведь группа должна действовать скрытно, Силы специальных операций должны действовать незаметно для врага, если это не засада, например.

"За каждым солдатом спецподразделения стоят годы постоянных и изнурительных тренировок" / Фото предоставлено Максимом Франко

Что, по вашему мнению, стоит еще научиться бойцам ССО?

Водить разную технику. К сожалению, этому не учат, хотя это в программе. Это возможность водить танк, БМП, БТР. Расскажу почему это важно. В Харьковской области мы группой зашли в лес и нашли там вражеский танк, который застрял на берегу озера.

На тот момент там уже засохло болото и теоретически, если бы кто-то из наших умел его водить, мы бы могли попытаться на нем уехать. Но никто в группе не умел водить танки, и техника там осталась. И это хороший пример того, что навыки вождения техники, которой даже нет на вооружении в ССО, должны быть. Это стоит наверняка в будущем включить в программу для того, чтобы бойцы обладали такими навыками.

"Врага недооценивать не стоит"

Вы сражаетесь с 2014 года. Как вообще изменился характер войны в 2022 году? Что вы могли бы сказать о враге уже в этом году? Кто-то говорит, что российские солдаты не умеют воевать, а кто-то говорит обратное.

Сейчас россия воюет открыто против нас. Не секрет теперь для гражданского населения, что враг – рф. И это уже никак не скрыть. Россия воюет агрессивно, используя ракеты, авиацию и различное тяжелое вооружение. Такого в 2014 году не было, мы такого не видели. Не нужно было постоянно прятаться во время тревоги, и мы были спокойны за своих родных в тылу.

Не было столь большой эвакуации населения и такого влияния на экономику. Максимум в пятидесяти километрах от линии фронта, куда там могли достать "Смерчи" и "Ураганы". Сейчас мы можем ожидать подобных попаданий по всей Украине. И это уже другой формат войны. Это уже новый виток этой войны.

"Солдат ССО должен обладать большими знаниями, чем обычный пехотинец" / Фото предоставлено защитником

Что касается того, умеют воевать они или нет. В Киевскую и Черниговскую области вошли срочники. Они убегали и сдавались в плен, наступали, совершали хаотические действия. Потому было такое впечатление у всех, что они не умеют воевать, к сожалению. И это привело к определенной самоуверенности у некоторых солдат.

С телевизора постоянно транслировалось, что кацапы не умеют воевать и что мы сейчас быстро их победим. К сожалению, это не так. Врага недооценивать не стоит. Они умеют воевать, воюют они долго, в разных странах и при разных погодных условиях. И у них есть необходимая техника для войны и достаточно инструментов для войны.

И, к сожалению, они могут работать профессионально. У них есть ПВК, которые используются неплохо в наших направлениях. И я скажу, что там действительно профессионалы. Поэтому эта война сложна, но это не значит, что мы в каких-нибудь худших условиях. Нет, мы также за эти восемь лет учились воевать, научились быть слаженными, получили вооружение, получили поддержку. Это то, чего нет у россии.

У населения есть мотивация воевать за свою землю, и мы будем воевать. У нас достаточно большое количество резерва в тылу. Они готовы мобилизоваться и стать в ряды бойцов, чтобы дальше продолжать эту войну.

Проходят ли у вас дополнительные учения там, на месте?

Мы постоянно проводим какие-то учения. Обычно это просто какие-то брифинги, где обсуждается, как действовать в определенных ситуациях. То есть мы стараемся не изнурять себя, а в большинстве случаев проговаривать в теории определенные кейсы или проверять новое снаряжение перед выходами. Но мы не сидим на месте, здесь тренируемся, развиваемся, читаем книги или занимаемся спортом.

Максим Франко / Фото 24 канала, Валентины Полищук

"Мы готовы убивать за страну"

Что вас мотивирует, чтобы не перегореть?

Прежде всего – это моя семья. Те, из-за кого я здесь, моя мама, дедушка, любимая. Во-вторых, понимание, что я не один. Вокруг меня – мои единомышленники и друзья. Настоящие воины, с которым не страшно идти в бой. Они дают мотивацию, что мы выйдем из любой проблемы вместе.

В третьих, моя Украина. Мы снова объединены вокруг одной проблемы, у нас один враг, и мы готовы убивать за страну. Сейчас лучшее время, чтобы стать сильнее и лучше для будущего. Но наибольшее количество сил дают любимые люди и семья, когда они пишут, поддерживают и звонят по телефону. Это неоценимая поддержка.

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Чем эта война является для вас?

У меня есть не закрытые дела с кацапами. Действительно, есть ощущение, что в 2014 году я не сделал то, что должен сделать. И сейчас я чувствую, что хочу закрыть определенный гештальт. Есть определенный нюанс, что я не до конца отвоевал тогда, и мне нужно еще.

Второй момент состоит в том, что в 2014 году я ушел добровольцем. Мы были не в регулярных войсках и сами искали вооружение и тренировку. Сейчас я в централизованной части и для меня важно подтянуть свои знания по военному делу. Я хочу научиться многим моментам, которых я не умею и не знаю. Я хочу развить себя до уровня качественного специалиста. Чтобы быть профессиональным командиром.

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