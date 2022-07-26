Ужасная ситуация сложилась в Ирпене Киевской области, сильно натерпевшегося от российских оккупантов. О том, как жители города пытаются спасти свой дом – узнавали журналисты сайта 24 канала.

Актуально Если путин заберет Украину, найдется новый "враг": почему иностранные добровольцы приехали на войну

Война заставила дважды покидать родной дом

Из-за войны, которую начала россия против Украины, в 2014 году Андрей вместе с матерью Еленой вынуждены были покинуть родной город Первомайск Луганской области, который на многие годы оказался под контролем так называемой псевдореспублики. Шесть с половиной лет семья прожила в городе Горском, но война пришла и туда в 2022 году.

Мужчина рассказал, что все эти годы плодотворно и тяжело работал, чтобы купить желанный дом в тихом и уютном уголке Украины.

Я отказывал себе в личной жизни, в новых вещах, в каких-то обычных человеческих удовольствиях. Я хотел собрать на свое жилье,

– сказал он.

Андрей переехал из Луганщины в Ирпень, где его второй раз застала война / Фото 24 канала, Валентины Полищук

" Сейчас у меня снова одна флешка и карандаш"

В 2020 году Андрей переехал в Ирпень, где приобрел квартиру и начал делать ремонт. А в Горском еще до недавнего времени оставалась его мать Елена. Женщина рассказала, что в Первомайске работала на государственном предприятии. И после 2014 года пришлось все восстанавливать заново.

Когда я пришла на работу, у меня была одна флешка и карандаш. Мы поработали восемь лет, и тут наступила полномасштабная война. Сейчас у меня снова одна флешка и карандаш,

– рассказала женщина.

Елена во второй раз вынуждена была убегать от войны, как и ее сын Андрей. Только делали это они теперь по отдельности. Он выезжал из окруженного Ирпеня, а она из-под обстрелов в Горском.

Елена вынуждена была покинуть родительский дом в Первомайске и Горском, что в Луганской области / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Война у нас началась чуть раньше. 21 февраля обстреляли Станицу Луганскую и школу. Объявили, что так называемая квазиреспублика стала независимой,

– вспомнила женщина.

21 день под обстрелами

24 февраля начались активные боевые действия в Горском. По словам Елены, обстрелы продолжались с самого утра до вечера.

Интересно Билет в один конец: интервью с бойцом, который на вертолете добрался до оккупированного Мариуполя

Женщине приходилось спать в ванной на полу, ведь там нет окон. А рядом всегда были собака, кот, сумка с вещами, документы, вода и лекарства. В таком режиме Елена прожила 21 день и ни дня не выходила на улицу. После этого приняла решение уезжать.

Сначала в городе было еще какое-то лекарство и еда. А потом вообще пропала связь, вода и свет. Жизнь там была страшна. Мне трудно сказать, какое физическое и психическое состояние сейчас там у людей, в том числе и моих родных. Почему люди не уезжали – я не знаю. Но, вероятно, они уже сами не понимают, что делают. Они спят в подвалах, где грязно и пыльно,

– добавила женщина.

Елена отметила, что постоянно терять дом очень трудно. Однако, несмотря на свой возраст, она думает начинать жизнь заново.

История повторилась

Хорошая природа, тихий городок, молодое население. Именно таким увидел Андрей город Киевской области, когда впервые побывал в Ирпене.

В конце 2013 года, когда мы жили в Первомайске, мы начали делать ремонт квартиры. Купили плиту, ванную. Все, как должно быть, чтобы уже раз и навсегда, скажем так. И тут история повторилась один в один. Перед Новым годом мы тоже покупаем плитку, сантехнику, умывальник и начинается война,

– заметил собеседник.

24 февраля началось вторжение россии, Андрей убедил всех своих соседей в доме срочно уезжать.

Ирпень после обстрелов / Фото 24 канала, Алины Турышин

От вражеских снарядов в доме, где проживал Андрей, полностью разрушены кровля, третий и четвертый этажи, плиты. Сейчас в квартире можно увидеть воду, стекающую с верхних этажей.

Когда мы вернулись, то увидели, что новый ремонт полностью испорчен, окна сгорели, одежда испортилась. Новые вещи и бытовая техника начали ржаветь из-за большой влаги и дождей. Вода течет прямо к первому этажу. Нет ведь ни окон, ни крыши. У каждой квартиры стоят лужи. Здесь не работают никакие коммуникации,

– рассказал он.

Дом после вражеского обстрела / Фото 24 канала, Валентины Полищук:

Дожди могут разрушить здание

Все жители Украины, чьи дома пострадали, представляют документы на компенсацию и ждут средств. Однако законопроект о компенсации за поврежденное или потерянное в результате войны жилье еще не вступил в силу. Верховная Рада планирует вынести его на рассмотрение до второго чтения до конца лета. То есть, пока не будет государственного механизма, возмещение от государства невозможно.

По теме Украинцев хотят освободить от уплаты кредитов за уничтоженное жилье и авто: кого это будет касаться

Для того чтобы податься на финансирование к государству, нужно предоставить проектную сметную документацию. По словам жильцов дома, это будет стоить 50 тысяч гривен. Все эти расходы должны оплатить ОСМД, то есть сами же совладельцы. Жители дома также обратились за помощью к украинцам.

Мы обращаемся ко всем с просьбой помочь нам. Надеемся, что люди нас услышат и таким образом мы сможем сделать что-нибудь до зимы. Никто не думал, что так будет. Люди взяли кредиты как на жилье, так и на ремонты, внесли все до последней копейки. И у людей сейчас нет средств,

– сказал он.

Квартира жителя Александра до и после вторжения россии / Фото предоставлены сайту 24 канала:

Глава ОСМД Сергей, также проживающий в этом доме, рассказал, что здание было введено в эксплуатацию в 2021 году. И до начала вторжения россии здесь проживало 16 семей.

Горсовет Ирпеня за собственные средства обследовал дом. По предварительной экспертизе он пригоден к восстановлению. Но в нем полностью поврежден мансардный этаж и частично третий. Перекрытие между третьим и четвертым этажами также нарушено.

Мужчина отметил, что к осени нужно успеть разобрать мансардный этаж. Затем заменить плиты, поврежденные в результате пожара, а также заново поставить четвертый этаж. Первоначально следует установить временную крышу, ведь дождевая осень может повредить здание.