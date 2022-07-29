Силы специальных операций – это отдельная составляющая ВСУ. ССО основали в 2016 году. В него входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций.

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День сил ССО установили указом президента от 26 июля 2016 года.

Военная элита государства

В ССО входят хорошо обученные и мотивированные военные. Они могут подрывать тыл противника, организовывать партизанскую борьбу на оккупированных территориях, освобождать важных заложников или захватывать врагов. Бойцы ССО называют военной элитой государства.

Военные осуществляют специальную разведку. Их вовлекают в разведку с целью подготовки государства к обороне или проведению специальных операций.



Задания ССО ВСУ / Скриншот с сайта ССО

Попасть в ССО сможет не каждый

Силы спецопераций имеют высокие требования по отбору кандидатов на службу. Обычно отбор проходят всего 10% кандидатов. Кредо бойцов является "превосходство качества над количеством".

Кроме того, большое внимание в ССО уделяют подготовке личного состава. Для того чтобы попасть на службу в эту составляющую ВСУ, кандидат должен подать заявку на прохождение квалификационного курса. Далее – тяжелые испытания на полигоне.



Бойцы на задании / Фото с сайта ССО

Стандарт НАТО

Силы специальных операций первым достигли совместимости с НАТО. К примеру, 24 июля 2019 года 140-й центр Сил специальных операций ВСУ прошел сертификацию как подразделение SOF. Это означает, что он может привлекаться к Силам быстрого реагирования НАТО.

Успехи ССО

За 8 лет войны на Донбассе и с начала полномасштабного вторжения воины ССО отличились при проведении многих боевых операций. В частности, в открытом противостоянии с противником и в тылу.

К примеру, 27 июля сообщили, что нашим спецназначенцам удалось ликвидировать целую группу оккупантов на Херсонском направлении. Воины получили документы и шифры врага, а также карты.

В конце июня разведчики ССО в Донецкой области разбили колонну врага. Она насчитывала 6 реактивных систем залпового огня "Ураган", транспортно-заряжающие машины, бензовозы, грузовики, машины управления огнем, БТР и БМП.

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