122 дня нашим отважным защитникам и защитницам удается ломать все планы российских кафиров. Враг, несмотря на большие потери, продолжает масштабное наступление, ситуация на фронте остается тяжелой.

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Уничтожены "Ураганы" врага в Донецкой области

Герои ССО показали эффектное видео, как они точно уничтожают российскую артиллерию и боевую технику. Враг имеет большое преимущество в артиллерии, поэтому подобные атаки крайне необходимы и ведут к выравниванию ситуации на поле боя.

Как подчеркнули наши воины. враждебная артиллерия всегда является приоритетной целью. Особенно это касается систем большого калибра, которыми россияне бьют по мирным городам и позициям ВСУ.

Разведчикам ССО в Донецкой области удалось обнаружить колонну врага. Она насчитывала 6 реактивных систем залпового огня "Ураган", транспортно-заряжающие машины, бензовозы, грузовики, машины управления огнем, БТР и БМП.

Удачная корректировка разведчиков и меткость наших артиллеристов сработали на "отлично": вражеская артиллерия и боевая техника ярко вспыхнула.

Уничтожение российской колонны с "Ураганами": видео

Война России с Украиной: коротко о последних событиях

Как удалось выяснить французским журналистам, за 4 дня до полномасштабного вторжения России в Украину Макрон звонил по телефону Путину. Он требовал соблюдать Минские соглашения и настаивал на встрече Путина с Байденом. Российский диктатор лгал о "попытке переписать соглашения", что "Украина ничего не выполняет" и даже просил учесть "позицию боевиков". На встречу с Байденом он согласился, но о конкретной дате говорить отказался.

Путин и Лукашенко встретились в Петербурге. Они пожаловались друг другу на Запад и пообещали защищать свою страну. Также Путин заявил, что предоставит Беларуси "Исканеры-М" и даже не забыл напомнить о ядерном оружии. О том, что Россия и Беларусь никому не нужны и никто не будет на них нападать, они почему-то умолчали.

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