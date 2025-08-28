В Харькове организовали проект под названием "Железная Эвакуация". Благотворители собрали средства на приобретение наземных роботизированных комплексов (НРК) для украинской армии.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что эти комплексы помогают добраться в опасные места вблизи линии боестолкновения. Их в частности используют для эвакуации и проведения разведывательных операций.

В чем преимущества НРК?

В рамках проекта "Железная Эвакуация" в Харькове на днях прошла ярмарка, на которой удалось собрать 42 тысячи гривен. Деньги благотворители приобщили к общему сбору на закупку НРК для ряда подразделений, которые защищают Харьковскую область.

Если в первые годы войны были популярными сборы денег на приобретение БпЛА, то теперь есть потребность и в наземных дронах. Это мероприятие посетили военные, которые объясняли людям как работают НРК, почему они сегодня очень необходимы.

Руководитель подразделения РУБпАК "Стрикс" Харьковского пограничного отряда с позывным "Уран" рассказал, что в 2025 году в пехотном подразделении уже начали использовать такие роботизированные комплексы. Они показывают хорошие результаты, потому что не нужно применять личный состав. Оператор, который управляет НРК, может находиться на расстоянии до 5 – 10 километров от линии боестолкновения.

Позиции, на которых находятся наши ребята, расположены близко к линии боевого соприкосновения или госграницы, где противник может наносить поражения по нашим логистическим транспортным средствам, которые привозят провизию, боекомплекты. Поэтому НРК это будут делать невозможным,

– пояснил руководитель подразделения РУБпАК "Стрикс".

В общем благотворительным фондам удалось собрать четыре миллиона гривен для приобретения НРК. На эту сумму закупили десять таких наземных дронов различного типа. Чтобы выбрать действительно те, в которых есть потребность в ВСУ, благотворители посоветовались с военнослужащими.

НРК выполняют ряд функций:

эвакуация раненых; подвоз боеприпасов на позиции; проведение минирования территории.

Большинство этих комплексов являются универсальными, при переоборудовании они выполняют другие задачи. Благотворительные фонды Codeit4life и "Даруй добро" объединились и закупили НРК украинского производства, среди таких "Тараканы", "Тесля".

Он сделан для лучшей проходимости по снегу, грязи. НРК заезжал и выезжал с прицепом там, где машина не проедет,

– рассказал Евгений, инженер фирмы разработчика НРК Bender.Robots.

Начальник сектора НРК спецподразделения "Кракен" с позывным "Грек" отметил, что в таких наземных комплексах сейчас есть большая потребность. Ведь, по его словам, всю логистику по переднему краю стоит переоборудовать на беспилотные системы и попытаться максимально отойти от использования автотранспорта и бронетехники, что предусматривает привлечение людей.

Мы не можем рисковать людьми. Давайте рисковать работами, потому что изготовить их еще возможность есть, чего не скажешь о людях,

– озвучил начальник сектора НРК спецподразделения "Кракен".

Руководитель БФ Codeit4life Алексей Холоденко отметил, что теперь все больше запчастей к таким НРК производится в Украине.

Что известно о роботизированных комплексах для ВСУ?