Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что эти комплексы помогают добраться в опасные места вблизи линии боестолкновения. Их в частности используют для эвакуации и проведения разведывательных операций.

В чем преимущества НРК?

В рамках проекта "Железная Эвакуация" в Харькове на днях прошла ярмарка, на которой удалось собрать 42 тысячи гривен. Деньги благотворители приобщили к общему сбору на закупку НРК для ряда подразделений, которые защищают Харьковскую область.

Если в первые годы войны были популярными сборы денег на приобретение БпЛА, то теперь есть потребность и в наземных дронах. Это мероприятие посетили военные, которые объясняли людям как работают НРК, почему они сегодня очень необходимы.

Руководитель подразделения РУБпАК "Стрикс" Харьковского пограничного отряда с позывным "Уран" рассказал, что в 2025 году в пехотном подразделении уже начали использовать такие роботизированные комплексы. Они показывают хорошие результаты, потому что не нужно применять личный состав. Оператор, который управляет НРК, может находиться на расстоянии до 5 – 10 километров от линии боестолкновения.

Позиции, на которых находятся наши ребята, расположены близко к линии боевого соприкосновения или госграницы, где противник может наносить поражения по нашим логистическим транспортным средствам, которые привозят провизию, боекомплекты. Поэтому НРК это будут делать невозможным,

– пояснил руководитель подразделения РУБпАК "Стрикс".

В общем благотворительным фондам удалось собрать четыре миллиона гривен для приобретения НРК. На эту сумму закупили десять таких наземных дронов различного типа. Чтобы выбрать действительно те, в которых есть потребность в ВСУ, благотворители посоветовались с военнослужащими.

НРК выполняют ряд функций:

эвакуация раненых; подвоз боеприпасов на позиции; проведение минирования территории.

Большинство этих комплексов являются универсальными, при переоборудовании они выполняют другие задачи. Благотворительные фонды Codeit4life и "Даруй добро" объединились и закупили НРК украинского производства, среди таких "Тараканы", "Тесля".

Он сделан для лучшей проходимости по снегу, грязи. НРК заезжал и выезжал с прицепом там, где машина не проедет,

– рассказал Евгений, инженер фирмы разработчика НРК Bender.Robots.

Начальник сектора НРК спецподразделения "Кракен" с позывным "Грек" отметил, что в таких наземных комплексах сейчас есть большая потребность. Ведь, по его словам, всю логистику по переднему краю стоит переоборудовать на беспилотные системы и попытаться максимально отойти от использования автотранспорта и бронетехники, что предусматривает привлечение людей.

Мы не можем рисковать людьми. Давайте рисковать работами, потому что изготовить их еще возможность есть, чего не скажешь о людях,

– озвучил начальник сектора НРК спецподразделения "Кракен".

Руководитель БФ Codeit4life Алексей Холоденко отметил, что теперь все больше запчастей к таким НРК производится в Украине.

Что известно о роботизированных комплексах для ВСУ?