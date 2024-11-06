Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой вице-премьер-министра по инновациям, развития образования, науки и технологий Михаила Федорова.

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Еще 4 роботизированные системы для фронта

Недавно кодификацию прошло еще 4 наземных роботизированных комплекса. Роботы меняют ситуацию на фронте. По данным Генштаба, благодаря роботизированным подразделениям на 30% уменьшились потери украинских военных,

– сообщил Федоров.

Министр рассказал о каждой из 4 разработок:

ТАНЧИК Выдерживает нагрузку до 500 килограммов и выполняет различные миссии – разведывательные, диверсионные, эвакуационные и атакующие, логистические.

ТАРГАН 2К. Легко адаптируется под различные задачи – от логистических до разведывательных. Имеет достаточно простую конструкцию и работает на коротком рейндже – до 20 километров. Стоит всего 3 000 долларов.

ТАРГАН 200. По характеристикам похож на ТАРГАН 2К, но рассчитан на большую нагрузку – до 200 килограммов. В логистике может заменить от 2 до 8 человек.

БУРЕВИЙ Помогает в логистике особо тяжелых предметов и эвакуации бойцов.

Михаил Федоров отмечает, что каждая из этих разработок может спасти не одну жизнь.

Как выглядят новые роботизированные системы для ВСУ / Михаил Федоров

"Роботы эвакуируют бойцов, подвозят провизию, размещают и заминируют, заменяют военных, чтобы те не становились живой целью для вражеских беспилотников", – указывает он.