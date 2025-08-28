Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що ці комплекси допомагають дістатися у небезпечні місця поблизу лінії боєзіткнення. Їх зокрема використовують для евакуації та проведення розвідувальних операцій.

Дивіться також: У бригаді "Рубіж" назвали головний виклик у роботі з наземними роботизованими комплексами

В чому переваги НРК?

В межах проєкту "Залізна Евакуація" в Харкові днями пройшов ярмарок, на якому вдалося зібрати 42 тисячі гривень. Гроші благодійники долучили до загального збору на закупівлю НРК для низки підрозділів, які захищають Харківщину.

Якщо в перші роки війни були популярними збори грошей на придбання БпЛА, то тепер є потреба і в наземних дронах. Цей захід відвідали військові, які пояснювали людям як працюють НРК, чому вони сьогодні дуже необхідні.

Керівник підрозділу РУБпАК "Стрікс" Харківського прикордонного загону з позивним "Уран" розповів, що у 2025 році в піхотному підрозділі вже почали використовувати такі роботизовані комплекси. Вони показують гарні результати, бо не потрібно застосовувати особовий склад. Оператор, який керує НРК, може перебувати на відстані до 5 – 10 кілометрів від лінії боєзіткнення.

Позиції, на яких перебувають наші хлопці, розташовані близько до лінії бойового зіткнення чи держкордону, де противник може завдавати ураження по наших логістичних транспортних засобах, які привозять провізію, боєкомплекти. Тому НРК це будуть унеможливлювати,

– пояснив керівник підрозділу РУБпАК "Стрікс".

Загалом благодійним фондам вдалося зібрати чотири мільйони гривень для придбання НРК. На цю суму закупили десять таких наземних дронів різного типу. Аби обрати дійсно ті, в яких є потреба у ЗСУ, благодійники порадилися з військовослужбовцями.

НРК виконують низку функцій:

евакуація поранених; підвезення боєприпасів на позиції; проведення мінування території.

Більшість цих комплексів є універсальними, при переобладнанні вони виконують інші завдання. Благодійні фонди Codeit4life і "Даруй добро" об'єдналися і закупили НРК українського виробництва, серед таких "Таргани", "Тесля".

Він зроблений для кращої прохідності по снігу, багнюкі. НРК заїжджав і виїжджав з причепом там, де машина не проїде,

– розповів Євген, інженер фірми розробника НРК Bender.Robots.

Начальник сектору НРК спецпідрозділу "Кракен" з позивним "Грєк" наголосив на тому, що в таких наземних комплексах наразі є велика потреба. Адже, з його слів, всю логістику по передньому краю варто переобладнати на безпілотні системи й спробувати максимально відійти від використання автотранспорту та бронетехніки, що передбачає залучення людей.

Ми не можемо ризикувати людьми. Давайте ризикувати роботами, бо виготовити їх ще змога є, чого не скажеш про людей,

– озвучив начальник сектору НРК спецпідрозділу "Кракен".

Керівник БФ Codeit4life Олексій Холоденко зазначив, що тепер все більше запчастин до таких НРК виробляється в Україні.

Що відомо про роботизовані комплекси для ЗСУ?