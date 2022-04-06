В NYT обнародовали видео убийства велосипедиста в Буче – доказательство преступления россиян

Российские оккупанты расстреляли велосипедиста в Буче. Американские журналисты обнародовали видео, доказывающее преступление захватчиков.

Видео является доказательством зверств россиян, которые они совершили во время оккупации территории Киевщины. На кадрах видно, как велосипедист ехал по одной из улиц Бучи, а когда повернул на занятую российскими солдатами дорогу – его расстреляли.

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У велосипедиста выстрелили несколько раз из двух, вероятнее всего, бронемашин. После выстрела на месте, где впоследствии обнаружили тело убитого, поднялся шлейф пыли и дыма.

Соответствующее видео сняли украинские военные, когда российские войска все еще удерживали город. Кадры были независимо проверены The New York Times.

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Через несколько недель после того, как Россия вышла из Бучи, в зафиксированном на видео месте убийства нашли тело гражданского возле велосипеда.

Травмы соответствуют тем, которые вызывает крупнокалиберный боеприпас. Одежда человека – темно-синий верх и светлые брюки – совпадает с одеждой велосипедиста из видео.

Одежда человека с видео совпадает с одежды убитого велосипедиста / Скриншот из видео The New York Times

В то же время спутниковые снимки подтвердили, что многих гражданских убили в марте, когда Россия контролировала город.