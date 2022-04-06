Видео является доказательством зверств россиян, которые они совершили во время оккупации территории Киевщины. На кадрах видно, как велосипедист ехал по одной из улиц Бучи, а когда повернул на занятую российскими солдатами дорогу – его расстреляли.

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У велосипедиста выстрелили несколько раз из двух, вероятнее всего, бронемашин. После выстрела на месте, где впоследствии обнаружили тело убитого, поднялся шлейф пыли и дыма.

Соответствующее видео сняли украинские военные, когда российские войска все еще удерживали город. Кадры были независимо проверены The New York Times.

Российские солдаты застрелили гражданского: смотрите видео

Через несколько недель после того, как Россия вышла из Бучи, в зафиксированном на видео месте убийства нашли тело гражданского возле велосипеда.

Травмы соответствуют тем, которые вызывает крупнокалиберный боеприпас. Одежда человека – темно-синий верх и светлые брюки – совпадает с одеждой велосипедиста из видео.

Одежда человека с видео совпадает с одежды убитого велосипедиста / Скриншот из видео The New York Times

В то же время спутниковые снимки подтвердили, что многих гражданских убили в марте, когда Россия контролировала город.