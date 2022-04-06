Відео є доказом звірств росіян, які вони вчинили під час окупації території Київщини. На кадрах видно, як велосипедист їхав однією з вулиць Бучі, а коли повернув на зайняту російськими солдатами дорогу – його розстріляли.

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У велосипедиста вистрелили декілька разів із двох, ймовірніше за все, бронемашин. Після пострілу на місці, де згодом виявили тіло вбитого, піднявся шлейф пилу та диму.

Відповідне відео зняли українські військові, коли російські війська все ще утримували місто. Кадри були незалежно перевірені The New York Times.

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Через кілька тижнів після того, як Росія вийшла з Бучі, в зафіксованому на відео місці вбивства знайшли тіло цивільного біля велосипеда.

Травми відповідають тим, які спричиняє великокаліберний боєприпас. Одяг людини – темно-синій верх і світлі штани – збігається з одягом велосипедиста з відео.



Одяг людини з відео збігається з одягу вбитого велосипедиста / Скриншот з відео The New York Times

Водночас супутникові знімки підтвердили, що багатьох цивільних вбили в березні, коли Росія контролювала місто.