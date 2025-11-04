О будущем Украины и реакции на замечания: тезисы из выступления Зеленского на Саммите по расширению ЕС

В Брюсселе проходит Саммит по вопросам расширения ЕС, одним из основных вопросов которого является вхождение Украины в Евросоюз. К Саммиту онлайн присоединился и президент Украины Владимир Зеленский.

Ключевые заявления главы государства во время его выступления собрал 24 Канал.

Что говорит Зеленский относительно вступления Украины в ЕС?