О будущем Украины и реакции на замечания: тезисы из выступления Зеленского на Саммите по расширению ЕС
4 ноября, 15:57
О будущем Украины и реакции на замечания: тезисы из выступления Зеленского на Саммите по расширению ЕС

Татьяна Бабич

В Брюсселе проходит Саммит по вопросам расширения ЕС, одним из основных вопросов которого является вхождение Украины в Евросоюз. К Саммиту онлайн присоединился и президент Украины Владимир Зеленский.

Ключевые заявления главы государства во время его выступления собрал 24 Канал.

Что говорит Зеленский относительно вступления Украины в ЕС?

16:37, 04 ноября

"Сделает все, что в его силах": Трамп может повлиять на Орбана относительно вступления Украины в ЕС

Владимир Зеленский отметил, что обсуждал с Трампом вопрос венгерского вето и попросил его содействовать в решении проблемы.

По словам Зеленского, Трамп пообещал сделать все возможное, хотя конкретные сроки не называл.

16:23, 04 ноября

Россия усиливает обстрелы из-за неудач на фронте

Владимир Зеленский убежден, что российский диктатор не способен предложить своему народу конкретные результаты от военных действий в Украине. Тем более, российская армия понесла огромные потери.

Именно поэтому, по словам президента, Путин пытается посеять панику среди украинцев, обстреливая энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

Он хочет видеть хаос, чтобы у людей не было света и воды, однако он этого не достигнет,
– заверил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Европу за помощь в оказании поддержки в сфере противовоздушной обороны и газообеспечения.

16:16, 04 ноября

"Получленства" в ЕС быть не может

Зеленский отметил, что вступление в ЕС – важная гарантия безопасности для Украины и выбор ценностей, ведь Украина борется за свободу и свое будущее.

Президент подчеркнул, что украинцы выбрали путь демократии, гуманизма, уважения к правам человека и важности выбора и продолжают ежедневно бороться для себя возможность быть частью Европы.

Именно поэтому Зеленский не поддерживает идею ускоренного вступления новых стран в ЕС с ограниченными правами, считая такой подход неудачным для Украины.

16:13, 04 ноября

Украина может стать членом ЕС до 2030 года, –Зеленский

На вопрос о будущем Украины и Евросоюза в 2030 году и возможность стать президентом, который приведет страну в ЕС, Владимир Зеленский ответил, что надеется на более быстрое присоединение.

Прежде всего я хотел бы верить, что Украина будет в ЕС раньше, чем в 2030 году. Возможно, это звучит как научная фантастика для вас, но, в конце концов, и защита независимости Украины от России когда-то тоже казалась фантастикой,
– подчеркнул Владимир Зеленский.

16:08, 04 ноября

Украина ожидает разрешения от США в использовании дальнобойного оружия

Президент подчеркнул, что Украина должна иметь мощную систему сдерживания и активно ее применять.

США должны быть открыты к использованию дальнобойного оружия для сдерживания России, 
– подчеркнул Зеленский.

Для этого, по его словам, необходима поддержка США и лично президента Дональда Трампа.

В то же время Зеленский подчеркнул важность введения вторичных санкций против России – прежде всего в сфере газа и ядерной энергетики.

Такие шаги, по его словам, должны ослабить российский военно-промышленный комплекс и уменьшить производство ракет, которыми Москва атакует Украину.

15:56, 04 ноября

Президент ответил на замечания относительно антикоррупционных органов

Владимир Зеленский отметил, что во время полномасштабной войны в Украине продолжают воплощать антикоррупционные реформы.

Он убежден, что следование четкому плану выполнения условий ЕС, в том числе и в сфере борьбы с коррупцией, должно приблизить Украину к открытию определенных переговорных кластеров о вступлении в ЕС.

Президент добавил, что Украина продолжает двигаться к принятию законов и правил, соизмеримых с основными принципами Евросоюза.

15:34, 04 ноября

Зеленский сказал, поддерживает ли Трамп вступление Украины в ЕС

По словам президента, Трамп понимает, что членство Украины в ЕС – это выбор украинцев. Ведь Украина географически, исторически является частью Европы.

Дональд Трамп поддерживает Украину как будущего члена ЕС,
– подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский подчеркнул важность поддержки Украины Соединенными Штатами. В частности говорится о недавно принятых санкциях против российских нефтяных компаний.

 