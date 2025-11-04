О будущем Украины и реакции на замечания: тезисы из выступления Зеленского на Саммите по расширению ЕС
В Брюсселе проходит Саммит по вопросам расширения ЕС, одним из основных вопросов которого является вхождение Украины в Евросоюз. К Саммиту онлайн присоединился и президент Украины Владимир Зеленский.
Ключевые заявления главы государства во время его выступления собрал 24 Канал.
Что говорит Зеленский относительно вступления Украины в ЕС?
Владимир Зеленский отметил, что обсуждал с Трампом вопрос венгерского вето и попросил его содействовать в решении проблемы. По словам Зеленского, Трамп пообещал сделать все возможное, хотя конкретные сроки не называл. Владимир Зеленский убежден, что российский диктатор не способен предложить своему народу конкретные результаты от военных действий в Украине. Тем более, российская армия понесла огромные потери. Именно поэтому, по словам президента, Путин пытается посеять панику среди украинцев, обстреливая энергетическую и гражданскую инфраструктуру. Он хочет видеть хаос, чтобы у людей не было света и воды, однако он этого не достигнет, Президент Украины поблагодарил Европу за помощь в оказании поддержки в сфере противовоздушной обороны и газообеспечения. Зеленский отметил, что вступление в ЕС – важная гарантия безопасности для Украины и выбор ценностей, ведь Украина борется за свободу и свое будущее. Президент подчеркнул, что украинцы выбрали путь демократии, гуманизма, уважения к правам человека и важности выбора и продолжают ежедневно бороться для себя возможность быть частью Европы. Именно поэтому Зеленский не поддерживает идею ускоренного вступления новых стран в ЕС с ограниченными правами, считая такой подход неудачным для Украины. На вопрос о будущем Украины и Евросоюза в 2030 году и возможность стать президентом, который приведет страну в ЕС, Владимир Зеленский ответил, что надеется на более быстрое присоединение. Прежде всего я хотел бы верить, что Украина будет в ЕС раньше, чем в 2030 году. Возможно, это звучит как научная фантастика для вас, но, в конце концов, и защита независимости Украины от России когда-то тоже казалась фантастикой, Президент подчеркнул, что Украина должна иметь мощную систему сдерживания и активно ее применять. США должны быть открыты к использованию дальнобойного оружия для сдерживания России, Для этого, по его словам, необходима поддержка США и лично президента Дональда Трампа. В то же время Зеленский подчеркнул важность введения вторичных санкций против России – прежде всего в сфере газа и ядерной энергетики. Такие шаги, по его словам, должны ослабить российский военно-промышленный комплекс и уменьшить производство ракет, которыми Москва атакует Украину. Владимир Зеленский отметил, что во время полномасштабной войны в Украине продолжают воплощать антикоррупционные реформы. Он убежден, что следование четкому плану выполнения условий ЕС, в том числе и в сфере борьбы с коррупцией, должно приблизить Украину к открытию определенных переговорных кластеров о вступлении в ЕС. Президент добавил, что Украина продолжает двигаться к принятию законов и правил, соизмеримых с основными принципами Евросоюза. По словам президента, Трамп понимает, что членство Украины в ЕС – это выбор украинцев. Ведь Украина географически, исторически является частью Европы. Дональд Трамп поддерживает Украину как будущего члена ЕС, Владимир Зеленский подчеркнул важность поддержки Украины Соединенными Штатами. В частности говорится о недавно принятых санкциях против российских нефтяных компаний.
