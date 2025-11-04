Укр Рус
24 Канал Новини України Про майбутнє України й реакцію на зауваги: тези з виступу Зеленського на Саміті з розширення ЄС
4 листопада, 15:57
11

Про майбутнє України й реакцію на зауваги: тези з виступу Зеленського на Саміті з розширення ЄС

Тетяна Бабич

У Брюсселі проходить Саміт з питань розширення ЄС, одним із основних питань якого є входження України до Євросоюзу. До Саміту онлайн долучився й президент України Володимир Зеленський.

Ключові заяви глави держави під час його виступу зібрав 24 Канал.

Дивіться також Окупанти готують реванш на одному з напрямків фронту, – Зеленський 

Що каже Зеленський стосовно вступу України до ЄС?

 

16:13, 04 листопада

Україна може стати членом ЄС до 2030 роук, – Зеленський

На запитання про майбутнє України та Євросоюзу у 2030 році й можливість стати президентом, який приведе країну до ЄС, Володимир Зеленський відповів, що сподівається на швидше приєднання. 

Передусім я хотів би вірити, що Україна буде в ЄС раніше, ніж у 2030 році. Можливо, це звучить як наукова фантастика для вас, але, зрештою, і захист незалежності України від Росії колись теж здавався фантастикою,
– підкреслив Володимир Зеленський.

16:08, 04 листопада

Україна очікує на дозвіл від США у використанні далекобійної зброї

Президент наголосив, що Україна повинна мати потужну систему стримування й активно її застосовувати. 

США мають бути відкриті до використання далекобійної зброї для стримування Росії, 
– підкреслив Зеленський.

Для цього, за його словами, необхідна підтримка США та особисто президента Дональда Трампа. 

Водночас Зеленський підкреслив важливість запровадження вторинних санкцій проти Росії – насамперед у сфері газу та ядерної енергетики. 

Такі кроки, за його словами, мають послабити російський військово-промисловий комплекс і зменшити виробництво ракет, якими Москва атакує Україну.

15:56, 04 листопада

Президент відповів на зауваження стосовно антикорупційних органів

Володимир Зеленський зауважив, що під час повномасштабної війни в Україні продовжують втілювати антикорупційні реформи.

Він переконаний, що слідування чіткому плану виконання умов ЄС, зокрема й у сфері боротьби з корупцією, має наблизити Україну до відкриття певних переговорних кластерів про вступ до ЄС.

Президент додав, що Україна продовжує рухатися до ухвалення законів та правил, співмірних із основними принципами Євросоюзу.

15:34, 04 листопада

Зеленський сказав, чи Трамп підтримує вступ України в ЄС

За словами президента, Трамп розуміє, що членство України в ЄС – це вибір українців. Адже Україна є географічно, історично є частиною Європи.

Дональд Трамп підтримує Україну як майбутнього члена ЄС,
– наголосив Зеленський.

Він також роповів, що говорив з очільником Білого дому стосовно ветування вступу України до ЄС Угорщиною, на що Дональд Трамп пообіцяв розібратися з цим питанням.

Володимир Зеленський підкреслив важливість підтримки України Сполученими Штатами. Зокрема мовиться про нещодавно ухвалені санкції проти російських нафтових компаній.

Глава також подякував Європі за ухвалений проти Москви санкційного

 