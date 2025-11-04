Про майбутнє України й реакцію на зауваги: тези з виступу Зеленського на Саміті з розширення ЄС

У Брюсселі проходить Саміт з питань розширення ЄС, одним із основних питань якого є входження України до Євросоюзу. До Саміту онлайн долучився й президент України Володимир Зеленський.

Ключові заяви глави держави під час його виступу зібрав 24 Канал.

Що каже Зеленський стосовно вступу України до ЄС?