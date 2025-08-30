В полку "Ахиллес" рассказали, что такое "коридор жизни" и как его строят
- Украинские Силы обороны строят "коридоры жизни", которые охраняются и восстанавливаются после атак.
Применяются роботизированная техника, специальные пункты пребывания и системные удары по военным объектам России для уменьшения техники на фронте.
На всех направлениях важно перекрывать логистику врага – так военные группировки противника недополучают пополнение живой силы, техники, боеприпасов, беспилотников и других необходимых ресурсов.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. Он пояснил, что для врага критически важно блокировать логистические пути – но Силы обороны Украины делают то же самое эффективно и качественно.
Что важно знать о "коридорах жизни"?
В тех местах, где работают специализированные подразделения противника, направленные на перекрытие логистики, ВСУ принимают ряд мер.
"Это, в частности, инженерная подготовка. Многие видели так называемые "коридоры жизни". Почему "так называемые"? Потому что там, где они построены и охраняются, прилетел дрон – разорвал сетку. Человек ее заменяет, и коридор продолжает охраняться, чтобы враг не мог проникнуть в засаду и уничтожить нашу артиллерию", – сказал Юрий Федоренко.
Он добавил, что там, где за коридорами не следят, они превращаются в "коридоры смерти" – человек едет, считая, что там безопасно, а на самом деле уже "сидит" засадный дрон.
Тактика Сил обороны заключается в том, чтобы строить безопасные коридоры, охранять их и технически наблюдать, быстро восстанавливая поврежденные участки после огневых поражений противника.
Дополнительно применяется роботизированная техника для обеспечения логистики, а также готовятся специальные пункты пребывания – они максимально затрудняют доступ противника во время активного воздействия на наши логистические пути. Кроме того, определяются "глаза" противника – его разведывательные средства на маршрутах выдвижения – и работают на их уничтожение.
Первое – это борьба с последствиями: когда вражеский разведывательный или ударный дрон уже висит на нашей территории, его уничтожают.
Второе – работа с причиной: выявление, блокирование и желательно уничтожение пилотной группы, которая запустила дрон.
Третья – влияние по территории России: удары по военным объектам и предприятиям ВПК, которые изготавливают комплектующие и беспилотники.
Это уменьшает количество техники на фронте и влияние на нашу логистику, – сказал Федоренко.
Он пояснил, что Украина реализует комплекс мероприятий – инженерную подготовку, борьбу с вражескими беспилотниками и группами, а также системные удары по объектам России, которые производят технику.
Поэтому, в техническом плане и плане инициативы, Украина на текущий момент не уступает противнику – есть моменты, где враг превзошел, есть паритетные ситуации, а есть сферы, где Украина долгое время остается лидером. Бой продолжается и в воздухе, и на земле, и на воде.
Как Украина противодействует врагу?
Украина запустила собственное производство дронов. Если в 2022 году страна производила несколько тысяч FPV-дронов, то в 2024 году их количество превысило 2 миллиона. Сейчас ежемесячно изготавливают около 200 тысяч дронов.
Кроме того, Украина может получить от США 3 350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) – новейших высокоточных авиационных боеприпасов расширенной дальности, а также 3 350 интегрированных систем навигации GPS/INS (EGI) с модулем Selective Availability Anti-Spoofing Module (SAASM), Y-Code или M-Code для повышения точности наведения.
Украина систематически атакует НПЗ России. За месяц она уничтожила около 17% мощностей по переработке российской нефти, что составляет примерно миллион тонн продукции в день.