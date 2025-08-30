На всіх напрямках важливо перекривати логістику ворога – так військові угрупування противника недоотримують поповнення живої сили, техніки, боєприпасів, безпілотників та інших необхідних ресурсів.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко. Він пояснив, що для ворога критично важливо блокувати логістичні шляхи – але Сили оборони України роблять те саме ефективно і якісно.

Що важливо знати про "коридори життя"?

У тих місцях, де працюють спеціалізовані підрозділи противника, спрямовані на перекриття логістики, ЗСУ вживають ряд заходів.

"Це, зокрема, інженерна підготовка. Багато хто бачив так звані "коридори життя". Чому "так звані"? Тому що там, де вони побудовані й охороняються, прилетів дрон – розірвав сітку. Людина її замінює, і коридор продовжує охоронятися, щоб ворог не міг проникнути в засідку і знищити нашу артилерію", – сказав Юрій Федоренко.

Він додав, що там, де за коридорами не стежать, вони перетворюються на "коридори смерті" – людина їде, вважаючи, що там безпечно, а насправді вже "сидить" засадний дрон.

Тактика Сил оборони полягає в тому, щоб будувати безпечні коридори, охороняти їх та технічно спостерігати, швидко відновлюючи пошкоджені ділянки після вогневих уражень противника.

Додатково застосовується роботизована техніка для забезпечення логістики, а також готуються спеціальні пункти перебування – вони максимально ускладнюють доступ противника під час активного впливу на наші логістичні шляхи. Крім того, визначаються "очі" противника – його розвідувальні засоби на маршрутах висування – і працюють на їхнє знищення.

Перше – це боротьба з наслідками: коли ворожий розвідувальний або ударний дрон вже висить на нашій території, його знищують.

Друга – робота з причиною: виявлення, блокування та бажано знищення пілотної групи, яка запустила дрон.

Третя – вплив по території Росії: удари по військових об'єктах і підприємствах ВПК, які виготовляють комплектуючі та безпілотники.

Це зменшує кількість техніки на фронті і вплив на нашу логістику, – сказав Федоренко.

Він пояснив, що Україна реалізує комплекс заходів – інженерну підготовку, боротьбу з ворожими безпілотниками та групами, а також системні удари по об'єктах Росії, які виробляють техніку.

Тому, у технічному плані та плані ініціативи, Україна на поточний момент не поступається противнику – є моменти, де ворог перевершив, є паритетні ситуації, а є сфери, де Україна довгий час залишається лідеркою. Бій триває і в повітрі, і на землі, і на воді.

Як Україна протидіє ворогу?