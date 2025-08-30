Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. Он пояснил, что для врага критически важно блокировать логистические пути – но Силы обороны Украины делают то же самое эффективно и качественно.

Смотрите также Интенсивные бои в Донецкой области, остановлены многочисленные атаки россиян: обзор карты фронта от ISW

Что важно знать о "коридорах жизни"?

В тех местах, где работают специализированные подразделения противника, направленные на перекрытие логистики, ВСУ принимают ряд мер.

"Это, в частности, инженерная подготовка. Многие видели так называемые "коридоры жизни". Почему "так называемые"? Потому что там, где они построены и охраняются, прилетел дрон – разорвал сетку. Человек ее заменяет, и коридор продолжает охраняться, чтобы враг не мог проникнуть в засаду и уничтожить нашу артиллерию", – сказал Юрий Федоренко.

Он добавил, что там, где за коридорами не следят, они превращаются в "коридоры смерти" – человек едет, считая, что там безопасно, а на самом деле уже "сидит" засадный дрон.

Тактика Сил обороны заключается в том, чтобы строить безопасные коридоры, охранять их и технически наблюдать, быстро восстанавливая поврежденные участки после огневых поражений противника.

Дополнительно применяется роботизированная техника для обеспечения логистики, а также готовятся специальные пункты пребывания – они максимально затрудняют доступ противника во время активного воздействия на наши логистические пути. Кроме того, определяются "глаза" противника – его разведывательные средства на маршрутах выдвижения – и работают на их уничтожение.

Первое – это борьба с последствиями: когда вражеский разведывательный или ударный дрон уже висит на нашей территории, его уничтожают.

Второе – работа с причиной: выявление, блокирование и желательно уничтожение пилотной группы, которая запустила дрон.

Третья – влияние по территории России: удары по военным объектам и предприятиям ВПК, которые изготавливают комплектующие и беспилотники.

Это уменьшает количество техники на фронте и влияние на нашу логистику, – сказал Федоренко.

Он пояснил, что Украина реализует комплекс мероприятий – инженерную подготовку, борьбу с вражескими беспилотниками и группами, а также системные удары по объектам России, которые производят технику.

Поэтому, в техническом плане и плане инициативы, Украина на текущий момент не уступает противнику – есть моменты, где враг превзошел, есть паритетные ситуации, а есть сферы, где Украина долгое время остается лидером. Бой продолжается и в воздухе, и на земле, и на воде.

Как Украина противодействует врагу?