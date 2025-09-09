Кременчуг попал под массированную ракетную атаку: в городе прогремели десятки взрывов. Подобные удары могут усиливаться.

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире 24 Канала отметил, что если провести линию по карте Харьков – Полтава – Кременчуг, становится понятно, насколько эти удары опасны для Украины. Эта линия, связана дорогами и коммуникациями, позволяет противнику быстро действовать, а Украине – строить оборону.

Почему важны эти удары?

Она является становой хребтом обороны, ведь через это направление осуществляются значительные перемещения грузов и техники. Для врага важно размывать украинскую систему обороны, что включает уничтожение логистических объектов. Именно поэтому разрушение дороги и мостов является чрезвычайно тревожным и требует усиления ПВО.

Возьмите статистику и посчитайте количество ударов по Кременчугу по сравнению с той же Полтавой. Вы будете удивлены, сколько ударов было нанесено именно по этому городу и локации. Это очень серьезный вызов,

– сказал Сергей Грабский.

Он пояснил, что россияне, осознав бесперспективность оккупации Украины военным путем, делают все возможное, чтобы превратить ее в экономическую и гуманитарную пустыню.

К сожалению, мы должны быть готовы к тому, что противник будет наносить удары по транспортной инфраструктуре. Ранее они не ожидали такого отчаянного сопротивления со стороны Украины,

– добавил Грабский.

Он убежден, что противник пытается оккупировать Украину малыми силами без разрушения инфраструктуры, чтобы страна "упала под ноги оккупанта, как созревшее яблоко". Но этого не произошло, поэтому Украина должна быть готова к транспортному террору. Этот террор может касаться объектов через Днепр – стратегическую реку, которая делит Украину на правый и левый берег.

Что известно об атаке по Кременчугу?