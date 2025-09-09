Кременчук потрапив під масовану ракетну атаку: у місті пролунали десятки вибухів. Подібні удари можуть посилюватися.

Військовий експерт Сергій Грабський в ефірі 24 Каналу зазначив, що якщо провести лінію по карті Харків – Полтава – Кременчук, стає зрозуміло, наскільки ці удари небезпечні для України. Ця лінія, пов'язана дорогами та комунікаціями, дозволяє противнику швидко діяти, а Україні – будувати оборону.

Дивіться також Майже половина дронів, якими вночі атакувала Росія, були імітаторами, – Зеленський

Чому важливі ці удари?

Вона є становим хребтом оборони, адже через цей напрямок здійснюються значні переміщення вантажів і техніки. Для ворога важливо розмивати українську систему оборони, що включає знищення логістичних об'єктів. Саме тому руйнування дорогі та мостів є надзвичайно тривожним і вимагає посилення ППО.

Візьміть статистику і порахуйте кількість ударів по Кременчуку порівняно з тією ж Полтавою. Ви будете здивовані, скільки ударів було нанесено саме по цьому місту й локації. Це дуже серйозний виклик,

– сказав Сергій Грабський.

Він пояснив, що росіяни, усвідомивши безперспективність окупації України військовим шляхом, роблять усе можливе, щоб перетворити її на економічну та гуманітарну пустелю.

На жаль, ми маємо бути готові до того, що противник наноситиме удари по транспортній інфраструктурі. Раніше вони не очікували такого відчайдушного спротиву з боку України,

– додав Грабський.

Він переконаний, що противник намагається окупувати Україну малими силами без руйнування інфраструктури, щоб країна "упала під ноги окупанта, як дозріле яблуко". Але цього не сталося, тому Україна має бути готовою до транспортного терору. Цей терор може стосуватися об'єктів через Дніпро – стратегічну ріку, яка ділить Україну на правий та лівий берег.

Що відомо про атаку по Кременчуку?