Ольга Куртмаллаева, которая борется с раком, дождалась любимого из плена: трогательные кадры

Жена украинского военнослужащего 501 батальона морской пехоты Руслана Куртмаллаева, Ольга, наконец смогла дождаться долгожданной приятной вести. Ее мужа удалось освободить из российского плена в рамках обмена 5 февраля.

Об этом Ольга Куртмаллаева рассказала в своем инстаграме.

Что известно об освобождении Руслана Куртмаллаева из плена?

После 15 часов Ольга Куртмаллаева опубликовала в сторис в инстаграме скриншот сообщения из приложения Дія, где сообщалось, что ее мужа, военнослужащего 501 батальона морской пехоты Украины, Руслана Куртмаллаева, было освобождено из вражеского плена.



Руслан Куртмаллаев был освобожден из российского плена / Фото из инстаграма Ольги Куртмаллаевой

Позже Ольга опубликовала фото в сторис, где был ее муж Руслан. Военнослужащий после более 3 лет плена наконец на родине и может увидеться с родными и поговорить с ними.



Военнослужащий Руслан Куртмаллаев наконец дома / Фото из инстаграма Юлии Павлюк

Также снимки с Русланом Курмаллаевым после возвращения из плена опубликовала в инстаграме руководитель центрального регионального центра Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Павлюк. На фото защитник улыбается и говорит с родными по телефону.



Руслан Куртмаллаев после обмена 5 февраля / Фото из инстаграма Юлии Павлюк



Защитник наконец смог поговорить с родными / Фото из инстаграма Юлии Павлюк

Стоит отметить, что 501 батальон морской пехоты Украины ведет статистику, сколько именно защитников из их военного формирования удалось вернуть. По состоянию на 5 февраля, 139 героев батальона находятся в плену, 158 – уже дома, 4 – были замучены врагом в плену.

Как и когда Руслан Куртмаллаев попал во вражеский плен?