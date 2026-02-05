Укр Рус
24 Канал Новини України Ольга Куртмаллаєва, яка бореться з раком, дочекалася коханого з полону: зворушливі кадри
5 лютого, 16:54
3

Ольга Куртмаллаєва, яка бореться з раком, дочекалася коханого з полону: зворушливі кадри

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Руслана Куртмаллаєва, військовослужбовця 501 батальйону морської піхоти України, визволено з російського полону в межах обміну 5 лютого.
  • Після звільнення Руслан Куртмаллаєв повернувся на батьківщину, де поговорив з рідними після понад 3 років полону.

Дружина українського військовослужбовця 501 батальйону морської піхоти Руслана Куртмаллаєва, Ольга, нарешті змогла дочекатися довгоочікуваної приємної звістки. Її чоловіка вдалося визволити із російського полону в межах обміну 5 лютого.

Про це Ольга Куртмаллаєва розповіла у своєму інстаграмі.

До теми Більшість – оборонці Маріуполя: кого вдалося повернути під час обміну 

Що відомо про визволення Руслана Куртмаллаєва з полону?

Після 15 години Ольга Куртмаллаєва опублікувала у сторіс в інстаграмі скриншот повідомлення із застосунку Дія, де повідомлялося, що її чоловіка, військовослужбовця 501 батальйону морської піхоти України, Руслана Куртмаллаєва, було звільнено з ворожого полону. 


Руслана Куртмаллаєва було звільнено з російського полону / Фото з інстаграму Ольги Куртмаллаєвої

Пізніше Ольга опублікувала фото в сторіс, де був її чоловік Руслан. Військовослужбовець після понад 3 років полону нарешті на батьківщині та може побачитися із рідними та поговорити з ними. 


Військовослужбовець Руслан Куртмаллаєв нарешті вдома / Фото з інстаграму Юлії Павлюк

Також знімки з Русланом Курмаллаєвим після повернення з полону опублікувала в інстаграмі керівниця центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк. На фото захисник посміхається та говорить із рідними телефоном. 


Руслан Куртмаллаєв після обміну 5 лютого / Фото з інстаграму Юлії Павлюк


Захисник нарешті зміг поговорити з рідними / Фото з інстаграму Юлії Павлюк

Варто зазначити, що 501 батальйон морської піхоти України веде статистику, скільки саме захисників з їхнього військового формування вдалося повернути. Станом на 5 лютого, 139 героїв батальйону перебувають в полоні, 158 – вже вдома, 4 – були закатовані ворогом в полоні.

Як і коли Руслан Куртмаллаєв потрапив у ворожий полон?

  • Історію свого чоловіка Ольга Куртмаллаєва у 2024 році розповідала в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу. Жінка боролася не лише за повернення чоловіка, але і за себе, адже в неї діагностували онкологію в рідному Бердянську ще до повномасштабного вторгнення.

  • Підрозділ Руслана Куртмаллаєва у 2022 році відправили на оборону міста Маріуполь у Донецькій області. Уже 4 квітня в російських пабліках Ольга побачила повідомлення, що весь 501 батальйон опинився у полоні, а на кадрах помітила свого чоловіка.

  • Відтоді Ольга Куртмаллаєва кожного дня боролася за повернення чоловіка: спочатку в окупації у Бердянську, а потім у Києві. Тепер Ольга – співзасновниця громадської організації рідних бійців 501-го батальйону морської піхоти та наголошує, що її мета – боротися до повернення останнього морпіха.