В День Независимости из российского плена вернулся нацгвардеец с Черниговщины Владимир Котков, который провел в неволе три года и шесть месяцев. Его мать рассказала, что сын вернулся истощенным после пыток, но счастливым быть дома.

Об этом в комментарии Общественному рассказала мать нацгвардейца Людмила Коткова, передает 24 Канал.

"Я обняла его и почувствовала только ребра"

В День Независимости, в Украину вернулся из российского плена нацгвардеец с Черниговщины Владимир Котков. Он попал в неволю в первый день полномасштабного вторжения – 24 февраля 2022 года, когда вместе с собратьями оборонял Чернобыльскую АЭС.

По словам женщины, три года и шесть месяцев в плену изменили ее сына до неузнаваемости.

Я его обняла, а там одни ребра, руки худые и тонкие, сам бледный. Я так долго об этом мечтала. Прижимала и не хотела отпускать. Уже прошли сутки, а я хожу и плачу от радости – потому что сыночек дома,

– сказала она.

Людмила вспоминает, что вся семья отправилась на встречу, как только узнали, что Владимир есть в списках на обмен.

Когда уже они пересекли границу, Володя позвонил и сказал: "Я дома". И только тогда я поверила, что он в Украине,

– делится женщина.

Три года пыток и ожидания

В плену Владимир выдержал нечеловеческие пытки, пережил тяжелые психологические и физические испытания. По словам матери, он значительно похудел, потерял здоровье, но не сломался.

Первый год Котков провел в Брянской области, а впоследствии его удерживали в Тульской.

Из пяти писем и фотографий, которые мы передавали, он получил только одно. По жизни он оптимист и всегда надеялся, что скоро вернется домой,

– рассказывает семья.

День рождения на свободе

6 сентября Владимиру исполнится 48 лет.

Он, можно сказать, на свой день рождения вернулся. Он так и сказал: "Господи, я думал, что этого никогда не будет. Так хотел на свой день рождения уже дома быть",

– говорит мать.

Теперь нацгвардейца ждет длительная реабилитация и восстановление. Семья планирует быть рядом с ним в этот непростой период.

Что известно об обмене пленными 24 августа?