Обняла, а там одни ребра, – мать встретила сына, который три с половиной года провел в плену
- Нацгвардеец Владимир Котков вернулся из российского плена после трех с половиной лет, находясь в плену с начала вторжения 24 февраля 2022 года.
- За время плена он подвергся пыткам, значительно похудел и пережил тяжелые испытания, но остался оптимистом; его семья радуется возвращению и планирует поддерживать его во время реабилитации.
В День Независимости из российского плена вернулся нацгвардеец с Черниговщины Владимир Котков, который провел в неволе три года и шесть месяцев. Его мать рассказала, что сын вернулся истощенным после пыток, но счастливым быть дома.
Об этом в комментарии Общественному рассказала мать нацгвардейца Людмила Коткова, передает 24 Канал.
"Я обняла его и почувствовала только ребра"
В День Независимости, в Украину вернулся из российского плена нацгвардеец с Черниговщины Владимир Котков. Он попал в неволю в первый день полномасштабного вторжения – 24 февраля 2022 года, когда вместе с собратьями оборонял Чернобыльскую АЭС.
По словам женщины, три года и шесть месяцев в плену изменили ее сына до неузнаваемости.
Я его обняла, а там одни ребра, руки худые и тонкие, сам бледный. Я так долго об этом мечтала. Прижимала и не хотела отпускать. Уже прошли сутки, а я хожу и плачу от радости – потому что сыночек дома,
– сказала она.
Людмила вспоминает, что вся семья отправилась на встречу, как только узнали, что Владимир есть в списках на обмен.
Когда уже они пересекли границу, Володя позвонил и сказал: "Я дома". И только тогда я поверила, что он в Украине,
– делится женщина.
Три года пыток и ожидания
В плену Владимир выдержал нечеловеческие пытки, пережил тяжелые психологические и физические испытания. По словам матери, он значительно похудел, потерял здоровье, но не сломался.
Первый год Котков провел в Брянской области, а впоследствии его удерживали в Тульской.
Из пяти писем и фотографий, которые мы передавали, он получил только одно. По жизни он оптимист и всегда надеялся, что скоро вернется домой,
– рассказывает семья.
День рождения на свободе
6 сентября Владимиру исполнится 48 лет.
Он, можно сказать, на свой день рождения вернулся. Он так и сказал: "Господи, я думал, что этого никогда не будет. Так хотел на свой день рождения уже дома быть",
– говорит мать.
Теперь нацгвардейца ждет длительная реабилитация и восстановление. Семья планирует быть рядом с ним в этот непростой период.
Что известно об обмене пленными 24 августа?
24 августа состоялся большой обмен пленными. Домой вернулись украинские военные и восемь гражданских.
Среди них – журналисты Дмитрий Хилюк и Марко Калиуш, медик из "Госпитальеров" Сергей Ковалев и бывший мэр Херсона Владимир Николаенко.
Президент Владимир Зеленский отметил, что большинство освобожденных находились в плену еще с 2022 года.
В Координационном штабе добавили, что среди возвращенных – представители практически всех подразделений Сил обороны: от десантников и пограничников до защитников Чернобыльской АЭС и Мариуполя.