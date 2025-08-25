О его освобождении сообщил председатель организации "Объединение родственников политзаключенных Кремля" Игорь Котелянец. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Крым.Реалии" ("Радио Свобода").

Что известно о Константине Давыденко?

Украина снова возвращает крымских политзаключенных, заключенных до полномасштабного вторжения, наконец! Константин Давыденко дома! Это важный сигнал и для других, кто уже отчаялся, кто ждет годами – вы будете дома!

– отметил Котелянец.

Давыденко, уроженца Донецкой области, ФСБ схватила в Симферополе 11 февраля 2018 года, обвинив в "шпионаже". В июне 2019-го подконтрольный России "Верховный суд Крыма" назначил ему 10,5 лет колонии строгого режима. Позже Верховный суд России сократил срок до семи лет.

Даже после завершения этого незаконного срока в феврале 2025-го украинца не отпустили – его еще держали в Центре временного содержания иностранных граждан в России. Теперь он вернулся на Родину.

Что известно об обмене пленными 24 августа?