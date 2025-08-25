О его освобождении сообщил председатель организации "Объединение родственников политзаключенных Кремля" Игорь Котелянец. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Крым.Реалии" ("Радио Свобода").
Что известно о Константине Давыденко?
Украина снова возвращает крымских политзаключенных, заключенных до полномасштабного вторжения, наконец! Константин Давыденко дома! Это важный сигнал и для других, кто уже отчаялся, кто ждет годами – вы будете дома!
– отметил Котелянец.
Давыденко, уроженца Донецкой области, ФСБ схватила в Симферополе 11 февраля 2018 года, обвинив в "шпионаже". В июне 2019-го подконтрольный России "Верховный суд Крыма" назначил ему 10,5 лет колонии строгого режима. Позже Верховный суд России сократил срок до семи лет.
Даже после завершения этого незаконного срока в феврале 2025-го украинца не отпустили – его еще держали в Центре временного содержания иностранных граждан в России. Теперь он вернулся на Родину.
Что известно об обмене пленными 24 августа?
- Во время обмена 24 августа освободили воинов ВСУ, НГУ, ТРО, ГПСУ. Большинство из них были в плену еще с 2022 года. Самому молодому освобожденному военному – 26 лет, самому старшему – 62.
Среди освобожденных из плена – журналисты Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш, которых оккупанты незаконно задержали в 2022 и 2023 годах.
Также домой вернулся медик батальона "Госпитальеры" Сергей Ковалев, который спасал жизни военных и гражданских во время обороны "Азовстали".
Еще одним освобожденным стал бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко, отказавшийся сотрудничать с оккупантами.